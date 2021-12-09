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"Такого провала я не помню". Маркевич оценил результаты украинских команд в еврокубках
Украина в этом сезоне останется без евровесны
Фото: football24 / Автор: неизвестен
Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал последние матчи "Динамо" и "Шахтера" в текущем сезоне еврокубков.
– Ни одной победы в ЛЧ на двоих, 3 забитых и 23 пропущенных голов. Как это описать?
– Результаты расстраивают болельщиков, но такая сейчас реалия. Единственная сейчас надежда на сборную Украины, что попадут в Катар, чтобы удержать престиж нашего футбола.
– Тем не менее Луческу говорит, что "Динамо" почти во всех матчах играло на равных с соперниками. По словам Де Дзерби, "Шахтер" едва не в каждой встрече должен был забивать 3-5 мячей.
– Моменты были, но не забили. К тому же пропускают много. Молодость есть молодость, особенно задняя линия. Никуда от этого не денешься, нужен опыт. Все начинается с обороны. Там не забивают, здесь пропускают – сложно на что-то рассчитывать.
Яремчук хорошо сыграл, вовремя забил гол. Надеемся, что и с Шотландией так же сыграет.
– Как относитесь к тому, что Роман праздновал гол в ворота своей бывшей команды?
– Это у него спросите.
– Как Цыганкову можно было промазать в эпизоде на 8-й минуте после передачи Буяльского?
– Надо правую ногу подтягивать, чтобы забивать такие голы. Левая у него хорошая.
– Соломон провел хороший матч с "Шерифом", не усадит Манор на лавку Мудрика?
– Да почему, Мудрик уже сильнее. У него есть скорость, он играет вперед. Проблема "Шахтера", что никто вперед не играет – только назад и под себя. Разве что Додо может немного скреативить. А Мудрик играет на атаку.
– Де Дзерби на 86-й минуте вместо Пятова выпустил Шевченко, после чего горняки пропустили гол.
– Это стечение обстоятельств, скорее всего. Так в футболе бывает.
– "Заря" сможет хлопнуть дверью в матче с "Буде-Глимтом"?
– Хотелось бы закрыть год на позитивной ноте. Такого провала я не помню, – сказал Маркевич.
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