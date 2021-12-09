"Такого провала я не помню". Маркевич оценил результаты украинских команд в еврокубках

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал последние матчи "Динамо" и "Шахтера" в текущем сезоне еврокубков.

– Ни одной победы в ЛЧ на двоих, 3 забитых и 23 пропущенных голов. Как это описать?

– Результаты расстраивают болельщиков, но такая сейчас реалия. Единственная сейчас надежда на сборную Украины, что попадут в Катар, чтобы удержать престиж нашего футбола.

– Тем не менее Луческу говорит, что "Динамо" почти во всех матчах играло на равных с соперниками. По словам Де Дзерби, "Шахтер" едва не в каждой встрече должен был забивать 3-5 мячей.

– Моменты были, но не забили. К тому же пропускают много. Молодость есть молодость, особенно задняя линия. Никуда от этого не денешься, нужен опыт. Все начинается с обороны. Там не забивают, здесь пропускают – сложно на что-то рассчитывать.

Яремчук хорошо сыграл, вовремя забил гол. Надеемся, что и с Шотландией так же сыграет.

– Как относитесь к тому, что Роман праздновал гол в ворота своей бывшей команды?

– Это у него спросите.

– Как Цыганкову можно было промазать в эпизоде на 8-й минуте после передачи Буяльского?

– Надо правую ногу подтягивать, чтобы забивать такие голы. Левая у него хорошая.

– Соломон провел хороший матч с "Шерифом", не усадит Манор на лавку Мудрика?

– Да почему, Мудрик уже сильнее. У него есть скорость, он играет вперед. Проблема "Шахтера", что никто вперед не играет – только назад и под себя. Разве что Додо может немного скреативить. А Мудрик играет на атаку.

– Де Дзерби на 86-й минуте вместо Пятова выпустил Шевченко, после чего горняки пропустили гол.

– Это стечение обстоятельств, скорее всего. Так в футболе бывает.

– "Заря" сможет хлопнуть дверью в матче с "Буде-Глимтом"?

– Хотелось бы закрыть год на позитивной ноте. Такого провала я не помню, – сказал Маркевич.