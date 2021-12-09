Хавбек Бенфики: Только сильная команда могла выйти из такой группы

Полузащитник "Бенфики" Жоау Мариу поделился мыслями после победы над "Динамо" (2:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы понимали, что выйти из этой группы будет тяжело, так что надо особо подчеркнуть это достижение. То, чего мы добились, невероятно. Мы здорово провели первый тайм, а во втором чуть нервничали из-за результата в матче "Баварии". Хочу поздравить команду. Только сильная команда, могла выйти из такой группы. Мы хотели сыграть хорошо, но главное было добиться победы. Мы понимали, насколько тяжело будет "Барселоне" победить в Мюнхене", — приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, "Бенфика" набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в своей группе. "Динамо" завершило выступление в еврокубках в нынешнем сезоне, набрав только 1 балл. С первого места в квартете E вышла мюнхенская "Бавария", а "Барселона" продолжит выступления в Лиге Европы.

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