Луческу провел 80-й матч в групповом турнире Лиги чемпионов с украинскими командами

Матч с "Бенфикой" (0:2) стал 80-м для Мирчи Луческу в основном турнире Лиги чемпионов с украинскими клубами.

К слову, это почти вдвое больше чем у Валерия Лобановского, у которого 42 матча.

В 68 играх тренер возглавлял "Шахтер", в 12 - "Динамо". Под руководством румынского тренера украинцы одержали в общей сложности 25 побед, 15 встреч завершили вничью, 40 проиграли (мячи 101-128).

К слову, всего в основном турнире ЛЧ Мирча Луческу провел 115 матчей, уступая по этому показателю только Алексу Фергюсону (190), Арсену Венгеру (178), Карло Анчелотти (171), Жозе Моуринью (145) и Хосепу Гвардьоле (140).