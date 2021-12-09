Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу провел 80-й матч в групповом турнире Лиги чемпионов с украинскими командами
А это почти вдвое больше, чем у Лобановского
Фото: ФК Динамо Киев
К слову, это почти вдвое больше чем у Валерия Лобановского, у которого 42 матча.
В 68 играх тренер возглавлял "Шахтер", в 12 - "Динамо". Под руководством румынского тренера украинцы одержали в общей сложности 25 побед, 15 встреч завершили вничью, 40 проиграли (мячи 101-128).
К слову, всего в основном турнире ЛЧ Мирча Луческу провел 115 матчей, уступая по этому показателю только Алексу Фергюсону (190), Арсену Венгеру (178), Карло Анчелотти (171), Жозе Моуринью (145) и Хосепу Гвардьоле (140).
Популярное сейчас
- "Хочу е...ло тебе набить". Канал ТаТоТаке опубликовал запись, как Селезнев угрожает журналисту
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- (Анти) Герой футбольного дня. Виктор Цыганков
- Из-за возмущения команд и болельщиков матч Аталанта - Вильярреал перенесен во второй раз
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте