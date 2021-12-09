  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Луческу провел 80-й матч в групповом турнире Лиги чемпионов с украинскими командами
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу провел 80-й матч в групповом турнире Лиги чемпионов с украинскими командами

Лига Чемпионов
(1 голосов)

А это почти вдвое больше, чем у Лобановского

Луческу провел 80-й матч в групповом турнире Лиги чемпионов с украинскими командами

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Матч с "Бенфикой" (0:2) стал 80-м для Мирчи Луческу в основном турнире Лиги чемпионов с украинскими клубами.

К слову, это почти вдвое больше чем у Валерия Лобановского, у которого 42 матча.

В 68 играх тренер возглавлял "Шахтер", в 12 - "Динамо". Под руководством румынского тренера украинцы одержали в общей сложности 25 побед, 15 встреч завершили вничью, 40 проиграли (мячи 101-128).

К слову, всего в основном турнире ЛЧ Мирча Луческу провел 115 матчей, уступая по этому показателю только Алексу Фергюсону (190), Арсену Венгеру (178), Карло Анчелотти (171), Жозе Моуринью (145) и Хосепу Гвардьоле (140).

Луческу провел 80-й матч в групповом турнире Лиги чемпионов с украинскими командами - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vladimir3354 (Мукачево)
09.12.2021 в 18:44
А 12 з динамо як розклалися а то приплюсували до Шахтаря і раді
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...