Суд Лиссабона отпустил всех украинцев, которые были задержаны из-за драки перед матчем с Бенфикой

Как уже сообщалось ранее, перед матчем "Бенфика" – "Динамо" (2:0) в Лиссабоне произошло столкновение между фанатами команд недалеко от стадиона "Эштадиу да Луш" .

В итоге, по результатам инцидента, полицией Лиссабона арестовано 54 болельщика киевлян.

На следующий день после игры муниципальный суд столицы Португалии рассмотрел суть предъявленного им обвинения в хулиганстве и вынес свой вердикт — украинцы не виноваты. Все граждане нашей страны отпущены из полицейского участка.

По рассказам очевидцев, конфликт случился после того, как украинские фанаты были встречены у выхода из метро на стадион за несколько часов до матча группой агрессивно настроенных ультрас хозяев с явным намерением устроить потасовку.

При этом местные фанаты подготовились к встрече, пытаясь орудовать кастетами, камнями и другими подручными средствами. Украинцам ничего иного не оставалось, как защищаться. В результате многие из них попали в больницу с травмами разной степени серьезности.

Отмечается, что к расследованию инцидента и помощи своим гражданам подключились сотрудники Посольства Украины в Португалии.