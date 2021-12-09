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Суд Лиссабона отпустил всех украинцев, которые были задержаны из-за драки перед матчем с Бенфикой
Оказалось, что в столкновении виноваты местные фанаты
фото - Олександр Приходько
Как уже сообщалось ранее, перед матчем "Бенфика" – "Динамо" (2:0) в Лиссабоне произошло
В итоге, по результатам инцидента, полицией Лиссабона арестовано 54 болельщика киевлян.
На следующий день после игры муниципальный суд столицы Португалии рассмотрел суть предъявленного им обвинения в хулиганстве и вынес свой вердикт — украинцы не виноваты. Все граждане нашей страны отпущены из полицейского участка.
По рассказам очевидцев, конфликт случился после того, как украинские фанаты были встречены у выхода из метро на стадион за несколько часов до матча группой агрессивно настроенных ультрас хозяев с явным намерением устроить потасовку.
При этом местные фанаты подготовились к встрече, пытаясь орудовать кастетами, камнями и другими подручными средствами. Украинцам ничего иного не оставалось, как защищаться. В результате многие из них попали в больницу с травмами разной степени серьезности.
Отмечается, что к расследованию инцидента и помощи своим гражданам подключились сотрудники Посольства Украины в Португалии.
December 8, 2021
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