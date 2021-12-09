В раздевалке Зальцбурга после победы игроков Севильи назвали "испанскими дрочилами"

"Ред Булл Зальцбург" попал в скандал после празднования победы над "Севильей" (1:0), которая позволила австрийцам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Кто-то в раздевалки австрийцев назвал "испанскими дрочилами" игроков соперников.

В интернет попало видео, на котором слышно, как кто-то из игроков или персонала "Зальцбурга" в раздевалке на немецком языке назвал "испанскими дрочилами" игроков "Севильи".

Трансляцию празднования в инстаграме вел полузащитник Ноа Окафор, забивший в этом матче единственный гол.

После того, как видеозапись была опубликована в различных твиттер-аккаунтах и медиа, "Зальцбург" принес извинения.

"В порыве радости от выхода в плей-офф ЛЧ были произнесены слова, которые не должны произноситься. Сегодня мы играли после сильного и справедливого соперника, простите нас за такой выбор слов", – написал австрийский клуб в твиттере.

In der Emotion sind bei dem für uns so außergewöhnlichen Erfolg Worte gefallen, die nicht hätten sein dürfen. Wir haben heute gegen einen starken und fairen Gegner gespielt, bei dem wir uns für diese Wortwahl ehrlich entschuldigen möchten. ¡Perdone! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 8, 2021

Также "Зальцбург" обратился к испанскому клубу в англоязычном аккаунте, написав: "Спасибо за игру, "Севилья"! Было приятно снова сразиться с настолько качественной командой! Всего наилучшего!".

Thank you/muchas gracias @SevillaFC_ENG! What a pleasure it was to battle again with an absolute top-quality team! All the best for the rest of the season! — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) December 8, 2021

"Севилья", в свою очередь, не отреагировала ни на оскорбление, ни на извинение.