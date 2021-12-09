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В раздевалке Зальцбурга после победы игроков Севильи назвали "испанскими дрочилами"

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Клуб уже принес публичные извинения

В раздевалке Зальцбурга после победы игроков Севильи назвали "испанскими дрочилами"

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ред Булл Зальцбург" попал в скандал после празднования победы над "Севильей" (1:0), которая позволила австрийцам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Кто-то в раздевалки австрийцев назвал "испанскими дрочилами" игроков соперников.

В интернет попало видео, на котором слышно, как кто-то из игроков или персонала "Зальцбурга" в раздевалке на немецком языке назвал "испанскими дрочилами" игроков "Севильи".

Трансляцию празднования в инстаграме вел полузащитник Ноа Окафор, забивший в этом матче единственный гол.

После того, как видеозапись была опубликована в различных твиттер-аккаунтах и медиа, "Зальцбург" принес извинения.

"В порыве радости от выхода в плей-офф ЛЧ были произнесены слова, которые не должны произноситься. Сегодня мы играли после сильного и справедливого соперника, простите нас за такой выбор слов", – написал австрийский клуб в твиттере.

Также "Зальцбург" обратился к испанскому клубу в англоязычном аккаунте, написав: "Спасибо за игру, "Севилья"! Было приятно снова сразиться с настолько качественной командой! Всего наилучшего!".

"Севилья", в свою очередь, не отреагировала ни на оскорбление, ни на извинение.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Севилья
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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
09.12.2021 в 21:10
Зальцбург извинился, так как в Севилье есть не только испанские, но и другие
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0
0
xapyga (Запорожье)
09.12.2021 в 21:06
детский сад
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.12.2021 в 20:59
Ну и что?! Правду не скрыть!
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0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
09.12.2021 в 20:56
сильно
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+1
-1


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