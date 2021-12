В раздевалке Зальцбурга после победы игроков Севильи назвали "испанскими дрочилами"

"Ред Булл Зальцбург" попал в скандал после празднования победы над "Севильей" (1:0), которая позволила австрийцам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Кто-то в раздевалки австрийцев назвал "испанскими дрочилами" игроков соперников.

В интернет попало видео, на котором слышно, как кто-то из игроков или персонала "Зальцбурга" в раздевалке на немецком языке назвал "испанскими дрочилами" игроков "Севильи".

Трансляцию празднования в инстаграме вел полузащитник Ноа Окафор, забивший в этом матче единственный гол.

После того, как видеозапись была опубликована в различных твиттер-аккаунтах и медиа, "Зальцбург" принес извинения.

"В порыве радости от выхода в плей-офф ЛЧ были произнесены слова, которые не должны произноситься. Сегодня мы играли после сильного и справедливого соперника, простите нас за такой выбор слов", – написал австрийский клуб в твиттере.

Также "Зальцбург" обратился к испанскому клубу в англоязычном аккаунте, написав: "Спасибо за игру, "Севилья"! Было приятно снова сразиться с настолько качественной командой! Всего наилучшего!".

Thank you/muchas gracias @SevillaFC_ENG! What a pleasure it was to battle again with an absolute top-quality team! All the best for the rest of the season!