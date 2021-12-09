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Яремчук: Когда играешь против своих друзей – очень непросто

Лига Чемпионов
(1 голосов)

У Романа остались отличные отношения с игроками Динамо

Яремчук: Когда играешь против своих друзей – очень непросто

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, воспитанник киевлян стал автором первого гола в этом матче.

– Хотел бы поздравить "Динамо" с хорошим матчем. Мы в следующем раунде – это самое главное. Честно говоря, "Динамо" очень прибавило, мне понравился их второй тайм.

- Общался ли ты с игроками "Динамо"? О чем говорили?

– Общался. Они мои друзья, можно сказать братья. Мы с ними пережили много счастливых моментов во время Евро и матчей сборных. Хочется пожелать им всего самого лучшего.

- В сборной Украины подкалывали, что будете играть друг против друга?

– Конечно, шутили. Когда играешь против своих друзей – очень непросто. Очень важно сфокусироваться на матче и добыть три очка.

- Вы вместе играли в "Динамо". Сильно выросли ребята?

– Конечно, я всех очень хорошо знаю. Счастлив встретиться с ними на такой стадии Лиги чемпионов. Хочется больше ребят видеть в топ-командах. Думаю, это придет, потому что у "Динамо" много хороших футболистов.

- Смотришь матчи "Динамо"?

– Стараюсь смотреть большие матчи. Конечно, на Лигу чемпионов не попадаю, потому что мы в это же время играем. Но стараюсь следить за большими матчами.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
09.12.2021 в 22:45
Было-бы просто то 3 или 4 бы забил...
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