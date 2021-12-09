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Яремчук: Когда играешь против своих друзей – очень непросто
У Романа остались отличные отношения с игроками Динамо
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал
– Хотел бы поздравить "Динамо" с хорошим матчем. Мы в следующем раунде – это самое главное. Честно говоря, "Динамо" очень прибавило, мне понравился их второй тайм.
- Общался ли ты с игроками "Динамо"? О чем говорили?
– Общался. Они мои друзья, можно сказать братья. Мы с ними пережили много счастливых моментов во время Евро и матчей сборных. Хочется пожелать им всего самого лучшего.
- В сборной Украины подкалывали, что будете играть друг против друга?
– Конечно, шутили. Когда играешь против своих друзей – очень непросто. Очень важно сфокусироваться на матче и добыть три очка.
- Вы вместе играли в "Динамо". Сильно выросли ребята?
– Конечно, я всех очень хорошо знаю. Счастлив встретиться с ними на такой стадии Лиги чемпионов. Хочется больше ребят видеть в топ-командах. Думаю, это придет, потому что у "Динамо" много хороших футболистов.
- Смотришь матчи "Динамо"?
– Стараюсь смотреть большие матчи. Конечно, на Лигу чемпионов не попадаю, потому что мы в это же время играем. Но стараюсь следить за большими матчами.
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