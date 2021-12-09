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Пятов: У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голкипер горняков - о нынешнем еврокубковом сезоне команды

Пятов: У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов подвел итоги выступления команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное.

Не наш результат, не тот, к которому привыкли болельщики.

Покидаем Лигу чемпионов, чтобы вернуться с новыми силами. Потенциал есть", — написал Пятов.

Напомним, что "Шахтер" занял в нынешней ЛЧ последнее место в группе, набрав два очка.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
10.12.2021 в 00:21
Дна достигли, теперь надо бурить...
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