Лига Чемпионов
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Пятов: У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное
Голкипер горняков - о нынешнем еврокубковом сезоне команды
shakhtar.com
Голкипер "
"У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное.
Не наш результат, не тот, к которому привыкли болельщики.
Покидаем Лигу чемпионов, чтобы вернуться с новыми силами. Потенциал есть", — написал Пятов.
Напомним, что "Шахтер" занял в нынешней ЛЧ последнее место в группе, набрав два очка.
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Цап-царап (Харків)
10.12.2021 в 00:21
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