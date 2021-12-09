Пятов: У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов подвел итоги выступления команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное.

Не наш результат, не тот, к которому привыкли болельщики.

Покидаем Лигу чемпионов, чтобы вернуться с новыми силами. Потенциал есть", — написал Пятов.