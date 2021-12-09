Лига Чемпионов. Аталанта - Вильярреал 2:3. Третьего раза не будет

Лига Чемпионов. Группа F. Шестой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Вильярреал" 2:3

Голы: Малиновский 71, Сапата 80 - Данжума 3, 51, Капуэ 42

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль (Джимсити 46), Паломино, Хатебур, Де Роон (Муриэль 64), Фройлер, Меле (Дзаппакоста 90), Пессина (Малиновский 46), Иличич, Сапата

"Вильярреал": Рулли, Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян, Парехо (Тригерос 90+2), Капуэ, А. Морено (Педраса 88), Ж. Морено (Иборра 81), Данжума (Диа 88), Гомес (Пенья 90+2)

Предупреждения: Муриэль 89 - А. Морено 57, Парехо 57

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

"Главный матч года", - заявил Руслан Малиновский. Хотя казалось, обе команды больше думают о другом. "Аталанта" наконец-то видит реальный шанс выиграть Скудетто. "Вильярреал" заваливает лигу, очень далек от Топ-4, и лучший шанс вернуться в Лигу Чемпионов остался в главном турнире Унаи Эмери - Лиге Европы. Впрочем, Эмери под прямой угрозой отставки и сегодня точно хотел победить. А Джан Пьеро Гасперини отвергал разговоры о Серии А и хотел историю в виде третьего выхода "Аталанты" в плей-офф ЛЧ подряд, но по игре это не было заметно.

Неужели перенос матча со среды так повлиял? Неужели на заснеженном поле вчера было бы иначе? А ведь бергамцы ещё и требовали переноса не на 17:30, а на 20:00, чтобы болельщикам было легче прийти. Они пришли. Но увидели неудачу любимцев.

Если судить по лиге, "Аталанта" выглядела явным фаворитом. Там она выиграла пять матчей подряд, забив в них 15 мячей. В том числе и у "Ювентуса" и "Наполи". В целом в лигах Топ-5 она вторая по забитым в 2021-ом году с 97-ю. "Вильярреал" последние Топ-матчи в лиге проиграл "Барселоне" и "Севилье" и в целом там выглядит слабо. Но в Лиге Чемпионов не случайно испанцы опережали по очкам. Итальянцы во всех пяти первых турах открывали счет, но выиграли лишь однажды, шесть раз теряли преимущество в счете. Они не чувствуют себя здесь уверенно.

В этом матче счет открыл как раз их соперник. Центральный защитник "Аталанты" Демираль, автор гола в Неаполе в позиционной атаке, полез в такую и сейчас, потерял, Парехо перехватил, бросил в прорыв Данжуму. А Арно послал мяч между ногами Муссо. Хозяева ответили давлением, забросами с флангов в штрафную. Рулли однажды ошибся на перехвате штрафного. Но Толой головой не попал. Херонимо исправился, вытащив удар Фройлера издали из-под перекладины. А к середине тайма "Вильярреал" начал увеличивать проценты владения мячом с 31-го, и игра завязла.

В сущности, минуты с 17-ой "Вильярреал" делал на поле, что хотел. Причём хотел он совсем немногого. Перекрывал активность латералей соперника на флангах, успешно держал вдвоем-втроем Дувана Сапату, мяч часто держал на чужой половине поля. Тянул время. Настолько, что арбитр Энтони Тейлор уже на 38-ой минуте начал показывать на часы. План даже был перевыполнен комбинацией в стиле "Аталанты". Короткий пас на правый фланг, прострел Гомеса и мощный удар свободного опорника Капуэ с угла вратарской под перекладину. Слишком легко.

Слишком легко забили испанцы и третий гол, в начале второго тайма. Защитники итальянцев позволили Жерарду Морено легко пройти себя, мягко прострелить справа, а Данжумe - развернуть себя и мягко покатить в сетку.

"Аталанта" отчаянно пыталась вернуться. Вернула себе мяч, начала давить. Вышедший на замену Малиновский послал штрафной удар в перекладину, Сапата, выведенный один-на-один, попал в стойку. Руслан в итоге забил ударом низом с 17-ти метров с рикошета после скидки Меле слева (первый гол украинца в нынешней Лиге Чемпионов). Затем Иличич пасом вразрез вывел Сапату один-на-один на грани офсайда, и тот забил. Тут же Дуван замыкал головой с пяти метров (слабо по центру), Муриэль с 18-ти метров закрутил в стойку. Достойно. Но мало.

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Третий сезон подряд в Лиге Чемпионов "Аталанта" начала плохо. В предыдущие два ей удалось в последнем туре выиграть решающий матч, да еще и в гостях, и пробиться в плей-офф. Но на этот раз, дома, где обычно играет хуже, такое не прокатило. В целом в этом сезоне ЛЧ она выглядела слишком сумбурно, отвратительно в обороне (13 пропущенных), упустила кучу возможностей. А ее тренер заигрался в ротацию. Сегодня не выпустив сразу безоговорочно лучших сейчас атакующих полузащитников - Пашалича и Малиновского.

А "Вильярреал"? Он оказался более голодным, меньше думал о своей лиге, боролся за своего тренера. Который переиграл тренера соперников тактически. И в итоге даже перевыполнил план, ведь ему хватало ничьей. Эмери заявил перед матчем, что желает атаковать, но готов и выдерживать давление соперника, поскольку такое ожидается. Свой план он выполнил на отлично.