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Леоненко - Гармашу: Денис, соберись!
Эксперт говорит, что судья в матче с Бенфикой пожалел хавбека киевлян
фото - Олександр Приходько
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал
"После того, как счет стал 2:0, нам отдали инициативу. Играйте, делайте, что хотите. В итоге ничего не смогли создать, вообще ничего. На половине поля "Бенфики" играли весь второй тайм.
Могли дать два пенальти в наши ворота. Я уже не говорю, что на 55-ой минуте могли выгнать Гармаша. Денис, соберись! Я так понимаю, что ты начинаешь вспоминать прошлое, когда тебя выгоняли с поля. За минуту ты мог реально получить красную карточку. Когда наступаешь - это сразу же желтая. И когда на бровке он выкинул бедного игрока, то в этот момент судья пожалел. Он понимал, что мы четвертые, а "Барселона" узнала, что играет в Лиге Европы", - сказал Леоненко.
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