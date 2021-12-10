Дракон на трофее. Лидер Челси сделал крутое тату в честь победы лондонцев в Лиге чемпионов

Хавбек лондонского "Челси" Мейсон Маунт решил сделать татуировку в честь победы "синих" в финале ЛЧ прошлого сезона. Сам англичанин отметил:

"Это то, что трудно вообще уложить в слова. Ты мечтаешь о победе в ЛЧ с самого детства. Выигрываешь матч за матчем и видишь, что трофей все ближе и ближе, его очертания уже хорошо видны. Годы тяжелой работы сводятся к одному моменту".

Напомним, решающий матч между "Манчестер Сити" и "Челси" состоялся в городе Порту. Мейсон отдал результативную передачу на Кая Хавертца (1:0). Название домашнего стадиона "Порту", "Драгау", происходит от дракона, который находится на эмблеме клуба.