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Дракон на трофее. Лидер Челси сделал крутое тату в честь победы лондонцев в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Порту теперь много для него значит

Дракон на трофее. Лидер Челси сделал крутое тату в честь победы лондонцев в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек лондонского "Челси" Мейсон Маунт решил сделать татуировку в честь победы "синих" в финале ЛЧ прошлого сезона. Сам англичанин отметил:

"Это то, что трудно вообще уложить в слова. Ты мечтаешь о победе в ЛЧ с самого детства. Выигрываешь матч за матчем и видишь, что трофей все ближе и ближе, его очертания уже хорошо видны. Годы тяжелой работы сводятся к одному моменту".

Дракон на трофее. Лидер Челси сделал крутое тату в честь победы лондонцев в Лиге чемпионов - изображение 1

Напомним, решающий матч между "Манчестер Сити" и "Челси" состоялся в городе Порту. Мейсон отдал результативную передачу на Кая Хавертца (1:0). Название домашнего стадиона "Порту", "Драгау", происходит от дракона, который находится на эмблеме клуба.

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Мейсон Маунт
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