Малиновский получил высокую оценку за матч против Вильярреала

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" на своем поле уступила "Вильярреалу" (2:3) вылетела в 1/16 финала Лиги Европы.

В этом матче украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский появился на поле после перерыва, выйдя на замену. И уже в середине второго тайма украинец забил гол, который стал для него первым в розыгрыше этого турнира.

За второй тайм Малиновский сделал 4 удара по воротам (1 – в створ), 50 раз коснулся мяча, отдал 31 точный пас (88.6%) и не совершил ни одной ключевой передачи, также совершил 1 успешную обводку.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия футболиста в 7.8 балла – второй показатель среди игроков итальянского клуба. Наивысшую оценку в составе "Аталанты" получил Йосип Иллич - 8.5

Лучшим игроком матча был признан форвард "Вильярреала" Арно Данджума — 8.7 балла.

Скриншот: WhoScored