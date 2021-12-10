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Малиновский получил высокую оценку за матч против Вильярреала

Лига Чемпионов
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Украинец забил гол, но "Аталанта" вылетела из Лиги чемпионов

Малиновский получил высокую оценку за матч против Вильярреала

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" на своем поле уступила "Вильярреалу" (2:3) вылетела в 1/16 финала Лиги Европы.

В этом матче украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский появился на поле после перерыва, выйдя на замену. И уже в середине второго тайма украинец забил гол, который стал для него первым в розыгрыше этого турнира.

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За второй тайм Малиновский сделал 4 удара по воротам (1 – в створ), 50 раз коснулся мяча, отдал 31 точный пас (88.6%) и не совершил ни одной ключевой передачи, также совершил 1 успешную обводку.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия футболиста в 7.8 балла – второй показатель среди игроков итальянского клуба. Наивысшую оценку в составе "Аталанты" получил Йосип Иллич - 8.5

Лучшим игроком матча был признан форвард "Вильярреала" Арно Данджума — 8.7 балла.

Малиновский получил высокую оценку за матч против Вильярреала - изображение 1
Скриншот: WhoScored
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Вильярреал
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Источник:
WhoScored

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