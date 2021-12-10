Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский получил высокую оценку за матч против Вильярреала
Украинец забил гол, но "Аталанта" вылетела из Лиги чемпионов
Фото: facebook.com/atalantabc
В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" на своем поле уступила "Вильярреалу" (2:3) вылетела в 1/16 финала Лиги Европы.
В этом матче украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский появился на поле после перерыва, выйдя на замену. И уже в середине второго тайма украинец забил гол, который стал для него первым в розыгрыше этого турнира.
За второй тайм Малиновский сделал 4 удара по воротам (1 – в створ), 50 раз коснулся мяча, отдал 31 точный пас (88.6%) и не совершил ни одной ключевой передачи, также совершил 1 успешную обводку.
Авторитетный портал WhoScored оценил действия футболиста в 7.8 балла – второй показатель среди игроков итальянского клуба. Наивысшую оценку в составе "Аталанты" получил Йосип Иллич - 8.5
Лучшим игроком матча был признан форвард "Вильярреала" Арно Данджума — 8.7 балла.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Впереди Украины еще и Сербия, сезоны без прямого места в ЛЧ будут продолжаться
- Болельщики Вест Хэма освистали Ярмоленко на матче с Динамо Загреб
- Малиновский забил, но не спас. Аталанта - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Бенфика - Динамо 2:0. Привет от Яремчука, конфуз от Цыганкова
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО