Де Пена: Мы закончили участие в Лиге чемпионов не так, как хотелось бы

Полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена высказался после поражения от "Бенфики" (0:2) в шестом туре Лиги чемпионов.

"Мы закончили свое участие в этой Лиге чемпионов не так, как хотелось бы. Но мы спокойны, ведь выложились на полную.

Пришло время исправиться, улучшить свою игру и подготовиться к тому, что будет дальше. Всегда на позитиве", – написал де Пена в своем Instagram.