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Де Пена: Мы закончили участие в Лиге чемпионов не так, как хотелось бы
Хавбек "бело-синих" высказался о поражении от "Бенфики"
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена высказался после поражения от "Бенфики" (0:2) в шестом туре Лиги чемпионов.
"Мы закончили свое участие в этой Лиге чемпионов не так, как хотелось бы. Но мы спокойны, ведь выложились на полную.
Пришло время исправиться, улучшить свою игру и подготовиться к тому, что будет дальше. Всегда на позитиве", – написал де Пена в своем Instagram.
Напомним, что "Динамо" заняло последнее место в группе Е по итогам 6 матчей. Команда Мирчи Луческу ни разу не победила, 1 раз сыграла вничью и 5 - проиграла.
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