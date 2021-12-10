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Де Пена: Мы закончили участие в Лиге чемпионов не так, как хотелось бы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хавбек "бело-синих" высказался о поражении от "Бенфики"

Де Пена: Мы закончили участие в Лиге чемпионов не так, как хотелось бы

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена высказался после поражения от "Бенфики" (0:2) в шестом туре Лиги чемпионов.

"Мы закончили свое участие в этой Лиге чемпионов не так, как хотелось бы. Но мы спокойны, ведь выложились на полную.

Пришло время исправиться, улучшить свою игру и подготовиться к тому, что будет дальше. Всегда на позитиве", – написал де Пена в своем Instagram.

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Напомним, что "Динамо" заняло последнее место в группе Е по итогам 6 матчей. Команда Мирчи Луческу ни разу не победила, 1 раз сыграла вничью и 5 - проиграла.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Комментарии (1)
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dmtroyan (Полтава)
10.12.2021 в 12:00
Так плохо не только в этом сезоне. И не только вы одни, а все остальные клубы УПЛ, в чем основная заслуга руководства этой псевдоорганизации. Такого раньше не бывало.
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