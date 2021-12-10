Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский отреагировал на вылет Аталанты из Лиги чемпионов
Бергамаски продолжат выступления в Лиге Европы
Фото: atalanta.it
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал поражение от "Вильярреала" (2:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
28-летний украинец появился на поле после перерыва, выйдя на замену. На 71-й минуте Руслан из-за пределов штрафной отправил мяч в угол ворот, сделав счет 1:3.
"Мы вернемся", — подписал Руслан фото после матча.
"Аталанта" с 6 очками заняла третье итоговое место в группе и продолжит выступления в Лиге Европы. "Вильярреал" — второй и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Мариуполь - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 декабря 2021
- Динамо и Металлист интересуются бразильским полузащитником
- Определились почти все участники плей-офф Лиги конференций
- ЛЧ. Бенфика - Динамо 2:0. Привет от Яремчука, конфуз от Цыганкова
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте