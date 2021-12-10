Малиновский отреагировал на вылет Аталанты из Лиги чемпионов

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал поражение от "Вильярреала" (2:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

28-летний украинец появился на поле после перерыва, выйдя на замену. На 71-й минуте Руслан из-за пределов штрафной отправил мяч в угол ворот, сделав счет 1:3.

"Мы вернемся", — подписал Руслан фото после матча.

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"Аталанта" с 6 очками заняла третье итоговое место в группе и продолжит выступления в Лиге Европы. "Вильярреал" — второй и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.