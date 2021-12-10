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Малиновский попал в символическую сборную своей группы Лиги чемпионов
Украинец показал хорошую игру
Фото: atalanta.it
Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из игроков команд, которые приняли участие в группе F Лиги чемпионов.
В топ-11 попал украинский полузащитник "Алатанты" Руслан Малиновский, который получил 7.1 балла по итогам матча против "Вильярреала" (2:3). 28-летний украинец появился на поле после перерыва, выйдя на замену. На 71-й минуте Руслан из-за пределов штрафной отправил мяч в угол ворот, сделав счет 1:3.
Бергамасков в этой команде также представляют "Толой" и "Паломино", "Манчестер Юнайтед" – Роналду, Фернандеш и Шоу, от "Вильяреала" есть Фойт, Данжума и Морено, а от "Янг Бойз" – фон Бальмоос и Нгамалеу.
Напомним, "Аталанта" с шестью очками заняла третье место и продолжит выступления в Лиге Европы. "МЮ" выиграл группу F, "Вильярреал" финишировал вторым и вышел в плей-офф, а "Янг Бойз" заняли последнее место.
#UCL Group F— WhoScored.com (@WhoScored) December 10, 2021
1⃣ Man Utd - 11
2⃣ Villarreal - 10
3⃣ Atalanta - 6
4⃣ Young Boys - 5
???? Best XI pic.twitter.com/xOqx3CqeZ5
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