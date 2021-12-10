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Малиновский попал в символическую сборную своей группы Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Украинец показал хорошую игру

Малиновский попал в символическую сборную своей группы Лиги чемпионов

Фото: atalanta.it

Новина українською

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из игроков команд, которые приняли участие в группе F Лиги чемпионов.

В топ-11 попал украинский полузащитник "Алатанты" Руслан Малиновский, который получил 7.1 балла по итогам матча против "Вильярреала" (2:3). 28-летний украинец появился на поле после перерыва, выйдя на замену. На 71-й минуте Руслан из-за пределов штрафной отправил мяч в угол ворот, сделав счет 1:3.

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Бергамасков в этой команде также представляют "Толой" и "Паломино", "Манчестер Юнайтед" – Роналду, Фернандеш и Шоу, от "Вильяреала" есть Фойт, Данжума и Морено, а от "Янг Бойз" – фон Бальмоос и Нгамалеу.

Напомним, "Аталанта" с шестью очками заняла третье место и продолжит выступления в Лиге Европы. "МЮ" выиграл группу F, "Вильярреал" финишировал вторым и вышел в плей-офф, а "Янг Бойз" заняли последнее место.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
WhoScored

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