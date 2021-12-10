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Левченко: Промах Цыганкова в матче с Бенфикой не делает его никчемным футболистом
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Фото: ФК Динамо Киев
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о критике в адрес полузащитника "
"Читаю высказывания про Цыганкова и его промах. Ребята, отделяйте котлеты от мух. Да промазал, но с кем не бывает? У каждого футболиста бывают такие ситуации в жизни.
Но! Это не делает его никчемным футболистом", — написал Левченко в Твиттере.
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Источник:Твиттер
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Комментарии (2)
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pilips111 (Чернигов)
10.12.2021 в 22:16
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wist15 (Киев)
10.12.2021 в 22:00
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