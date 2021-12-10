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Левченко: Промах Цыганкова в матче с Бенфикой не делает его никчемным футболистом

Лига Чемпионов
(2 голосов)

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Левченко: Промах Цыганкова в матче с Бенфикой не делает его никчемным футболистом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о критике в адрес полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова в связи с его промаха из убойной позиции в начале недавнего матче ЛЧ "Бенфикой" (0:2).

"Читаю высказывания про Цыганкова и его промах. Ребята, отделяйте котлеты от мух. Да промазал, но с кем не бывает? У каждого футболиста бывают такие ситуации в жизни.

Но! Это не делает его никчемным футболистом", — написал Левченко в Твиттере.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Евгений Левченко Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (2)
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pilips111 (Чернигов)
10.12.2021 в 22:16
Рыжее чмо
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wist15 (Киев)
10.12.2021 в 22:00
по мастерски опустилникчемный он, никчемный. Не промахом в матче с Бенфикой, а своим отношением к делу. Через год-два сдуется, и станет динамовским сердцем навсегда. Из оперы - как просрать талант
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