Левченко: Промах Цыганкова в матче с Бенфикой не делает его никчемным футболистом

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о критике в адрес полузащитника " Динамо " Виктора Цыганкова в связи с его промаха из убойной позиции в начале недавнего матче ЛЧ "Бенфикой" (0:2).

"Читаю высказывания про Цыганкова и его промах. Ребята, отделяйте котлеты от мух. Да промазал, но с кем не бывает? У каждого футболиста бывают такие ситуации в жизни.

Но! Это не делает его никчемным футболистом", — написал Левченко в Твиттере.