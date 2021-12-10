Эксперт: Степаненко в Шахтере – как автомат Калашникова. Может и вид непрезентабельный, но надежный

Известный украинский тренер Александр Севидов специально для UA-Футбол в свете неудач Шахтера в нынешней Лиге чемпионов высказался о проблемах горняков в опорной зоне.

"Для меня, когда я смотрю на стартовый состав горняков, всегда вызывает настороженность отсутствие Тараса Степаненко.

При всем уважении к Маркосу Антонио и Майкону, это не Степаненко. Кроме Степаненко у Шахтера сейчас нет таких исполнителей, которые могут выгрызать центр поля, когда сложно. Когда легко – в той же УПЛ, в центре поля у горняков может сыграть кто угодно.

Для меня Степаненко, его роль в Шахтере – как автомат Калашникова. Может уже и вид у него непрезентабельный, но это надежность. Тарас всегда сыграет на своем уровне.

Когда Степаненко нет и Шахтер постоянно владеет инициативой – это одно. Но когда соперник начинает нагнетать – тогда в центре поля начинаются проблемы. И сколько Шахтер уже пропустил в нынешней ЛЧ с тех точек, которые должны закрывать опорники", - сказал Севидов.