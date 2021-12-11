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Яремчук – о праздновании гола в ворота Динамо: Почему сдерживать эмоции? Думаю, что нужно их показать
Но объяснил, что не придавал особого значения, кому забил
Фото: ФК Динамо Киев
Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал свой забитый гол в ворота киевского "Динамо" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов:
“ – Я очень счастлив, что все так считают мои минуты, сколько я не забиваю. Для вас это так важно. Конечно, непросто для нападающего не забивать. Но это время меня делает только сильнее и я уверен, что я выйду из этой ситуации гораздо сильнее, чем раньше.
– Когда забил, ты так выдохнул. Может быть, эмоции накопились?
– Очень приятно забивать в Лиге чемпионов против "Динамо" первый гол. Конечно, эмоции переполняют.
– Заранее думал, будешь ли радоваться голу?
– Почему сдерживать такие эмоции? Думаю, что нужно их показать. Трудно было их контролировать”, – сказал Яремчук во флеш-зоне.
Также игрок "Динамо" Беньямин Вербич поинтересовался, почему Яремчук праздновал гол в ворота киевлян:
“ – Так он вообще в свою ногу попал. Левой хотел бить, а в правую угодил. А почему праздновал? (обращается к Яремчуку)
– Так а что? Не придавал значения, что забил "Динамо". Просто забил гол и все. Я же не показывал какие-то неприятные жесты или еще что-нибудь. Просто, когда забиваешь гол, ты счастлив. Тем более в Лиге чемпионов. Это нормальные эмоции”, – ответил Вербичу Яремчук.
Отметим, что гол в ворота “Динамо” стал для Романа первым в его карьере в основном розыгрыше Лиги чемпионов. Отметим, что он выходил во всех шести матчах в текущем групповом этапе в стартовом составе.
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