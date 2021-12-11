Яремчук – о праздновании гола в ворота Динамо: Почему сдерживать эмоции? Думаю, что нужно их показать

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал свой забитый гол в ворота киевского "Динамо" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов:

“ – Я очень счастлив, что все так считают мои минуты, сколько я не забиваю. Для вас это так важно. Конечно, непросто для нападающего не забивать. Но это время меня делает только сильнее и я уверен, что я выйду из этой ситуации гораздо сильнее, чем раньше.

– Когда забил, ты так выдохнул. Может быть, эмоции накопились?

– Очень приятно забивать в Лиге чемпионов против "Динамо" первый гол. Конечно, эмоции переполняют.

– Заранее думал, будешь ли радоваться голу?

– Почему сдерживать такие эмоции? Думаю, что нужно их показать. Трудно было их контролировать”, – сказал Яремчук во флеш-зоне.