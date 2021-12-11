  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Яремчук – о праздновании гола в ворота Динамо: Почему сдерживать эмоции? Думаю, что нужно их показать
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук – о праздновании гола в ворота Динамо: Почему сдерживать эмоции? Думаю, что нужно их показать

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Но объяснил, что не придавал особого значения, кому забил

Яремчук – о праздновании гола в ворота Динамо: Почему сдерживать эмоции? Думаю, что нужно их показать

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал свой забитый гол в ворота киевского "Динамо" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов:

“ – Я очень счастлив, что все так считают мои минуты, сколько я не забиваю. Для вас это так важно. Конечно, непросто для нападающего не забивать. Но это время меня делает только сильнее и я уверен, что я выйду из этой ситуации гораздо сильнее, чем раньше.

– Когда забил, ты так выдохнул. Может быть, эмоции накопились?

– Очень приятно забивать в Лиге чемпионов против "Динамо" первый гол. Конечно, эмоции переполняют.

– Заранее думал, будешь ли радоваться голу?

– Почему сдерживать такие эмоции? Думаю, что нужно их показать. Трудно было их контролировать”, – сказал Яремчук во флеш-зоне.

Также игрок "Динамо" Беньямин Вербич поинтересовался, почему Яремчук праздновал гол в ворота киевлян:

– Так он вообще в свою ногу попал. Левой хотел бить, а в правую угодил. А почему праздновал? (обращается к Яремчуку)

– Так а что? Не придавал значения, что забил "Динамо". Просто забил гол и все. Я же не показывал какие-то неприятные жесты или еще что-нибудь. Просто, когда забиваешь гол, ты счастлив. Тем более в Лиге чемпионов. Это нормальные эмоции”, – ответил Вербичу Яремчук.

Отметим, что гол в ворота “Динамо” стал для Романа первым в его карьере в основном розыгрыше Лиги чемпионов. Отметим, что он выходил во всех шести матчах в текущем групповом этапе в стартовом составе.

Читайте такжеЛуческу: Динамо – это тот же уровень, что и Бенфика. Яремчук мог и в Киеве так вырасти
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Pressing

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
11.12.2021 в 14:07
Пушо так не принято, Рома
Ответить
0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
11.12.2021 в 14:34
"Нормально, нормально!"
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
11.12.2021 в 14:04
...что за дурь, у него что, траур по Динамо. Он празднует свой успех. А то что разные "баррикады", так на то и спорт, на то и футбол, ...проигрыш Динамо - это свой проигрыш, свои издержки, при чем здесь Яремчук...?
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
11.12.2021 в 13:30
Я думаю було вдвічі приємніше забити команді якій твій уровєнь нє падашол.Зате звєзда Циганков в тому матчі був на уровнє)
Ответить
+3
0
avatar
Цап-царап (Харків)
11.12.2021 в 14:33
Да, Циганков прямо как из анекдота про футболиста, который славу любил...
Ответить
0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 13:23
Хотел было грамотно отпетлять,но мы то знаем, что он п*здит как дышит. Лжец Ярема)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...