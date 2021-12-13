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Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 13 декабря, в швейцарском городе Ньон пройдет жеребьевка раунда плей-офф главного клубного европейского турнира. "Стартовый свисток" – в 13:00 по киевскому времени. Увы, "Динамо" и "Шахтер" свои выступления в ЛЧ завершили и не попали даже в Лигу Европы.

Сеяные: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Аякс", "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Лилль", "Ювентус".

Несеяные: "Пари Сен-Жермен", "Атлетико", "Спортинг", "Интер", "Бенфика", "Вильярреал" , "Зальцбург", "Челси".

Предварительно первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, а ответные поединки – 8, 9, 15 и 16 марта.

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В статье: Лига чемпионов
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Источник:
UEFA

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