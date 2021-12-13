Лига Чемпионов
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Насколько внимательно вы следили за групповым раундом Лиги Чемпионов? Квиз от UA-Футбол
Справитесь с 10 вопросами за три минуты?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Перед этим мы вам предлагаем проверить, внимательно ли вы следили за матчами группового этапа Лиги Чемпионов, пройдя наш тест.
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