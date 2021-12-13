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Насколько внимательно вы следили за групповым раундом Лиги Чемпионов? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
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Справитесь с 10 вопросами за три минуты?

Насколько внимательно вы следили за групповым раундом Лиги Чемпионов? Квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Перед этим мы вам предлагаем проверить, внимательно ли вы следили за матчами группового этапа Лиги Чемпионов, пройдя наш тест.

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В статье: Лига чемпионов квиз от UA-Футбол
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