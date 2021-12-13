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Повторная жеребьевка плей-ооф Лиги чемпионов | ОНЛАЙН
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Первый жребий 1/8 финала ЛЧ УЕФА провалил из-за нарушения процедуры жеребьевки. Поэтому сегодня пройдет повторная церемония.
13 декабря в швейцарском Ньоне состоится повторная жеребьевка плей-офф этого сезона чемпионской лиги. 16 лучших клубов Европы узнают своих соперников в 1/8 финала турнира.
Команды будут разделены на две корзины: сеяными станут те, кто стал победителем своих квартетов на групповом этапе, а несеянными - те, кто занял второе место в группах. По традиции, в 1/8 финала не могут встретиться между собой команды из одной страны и команды, игравшие вместе на текущем групповом этапе.
Начало жеребьевки в 13:00.
Комментатор матча – Сергей Швец
Режиссер трансляции – Александр Рыженко
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