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Жеребьевка Лиги чемпионов | ОНЛАЙН

Лига Чемпионов
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Жеребьевка Лиги чемпионов | ОНЛАЙН

UA-Футбол
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13 декабря в швейцарском Ньоне состоится первая жеребьевка плей-офф этого сезона чемпионской лиги. 16 лучших клубов Европы узнают своих соперников в 1/8 финала турнира.

Команды будут разделены на две корзины: сеяными станут те, кто стал победителем своих квартетов на групповом этапе, а несеянными - те, кто занял второе место в группах. По традиции, в 1/8 финала не могут встретиться между собой команды из одной страны и команды, игравшие вместе на текущем групповом этапе.

Начало жеребьевки в 13:00.

Комментатор матча – Сергей Швец
Режиссер трансляции – Александр Рыженко

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