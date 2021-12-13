Жеребьевка Лиги чемпионов | ОНЛАЙН

13 декабря в швейцарском Ньоне состоится первая жеребьевка плей-офф этого сезона чемпионской лиги. 16 лучших клубов Европы узнают своих соперников в 1/8 финала турнира.

Команды будут разделены на две корзины: сеяными станут те, кто стал победителем своих квартетов на групповом этапе, а несеянными - те, кто занял второе место в группах. По традиции, в 1/8 финала не могут встретиться между собой команды из одной страны и команды, игравшие вместе на текущем групповом этапе.

Начало жеребьевки в 13:00.

Комментатор матча – Сергей Швец

Режиссер трансляции – Александр Рыженко