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Месси vs Роналду. Состоялась жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ
Стали известны пары первого раунда плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Лучшие 16 команд узнают своих первых соперников в плей-офф турнира. Начало церемонии в 13:00 по Киеву
Результаты жеребьёвки
|"Бенфика"
"Вильярреал"
"Атлетико"
"Зальцбург"
"Интер"
"Спортинг"
"Челси"
ПСЖ
|vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
|"Реал"
"Манчестер Сити"
"Бавария"
"Ливерпуль"
"Аякс"
"Ювентус"
"Лилль"
"Манчестер Юнайтед"
Участники жеребьёвки
|Сеянные
|Несеянные
|
"Аякс" (NED)
|"Атлетико" (ESP)
"Бенфика" (POR)
"Вильяреал" (ESP)
"Зальцбург" (AUT)
"Интер" (ITA)
"Пари Сен-Жермен" (FRA)
"Спортинг" (POR)
"Челси" (ENG)
Текстовая трансляция
13:24 Итак, жеребьёвка состоялась. Результаты выше. Но мы ещё раз текстом пропишем: нас ожидает битва Месси против Роналду!
13:13 Наконец-то начинаем. Пары команд вы сможете увидеть выше в разделе "Результаты жеребьёвки".
13:08 На сцену приглашают Андрея Аршавина. Он сегодня поможет с проведением жеребьёвки.
13:05 На сцене появился Джорджо Маркетти. Он сейчас расскажет о порядке жеребьёвки, который мы расписали ниже.
13:00 Церемония началась. Нам представляют увсех участников плей-офф турнира.
Порядок жеребьёвки
Команды будут разделены на две корзины - среди сеянных окажутся клубы, которые стали победителями своих групп на групповом этапе ЛЧ. Те, кто финишировал вторыми, попадают в число несеянных. Команды, представляющие одну страну, не смогут попасть в одну пару. Кроме того, команды, которые играли в одной группе, также будут разведены.
Матчи 1/8 финала турнира состоятся 15/16/22/23 февраля и 8/9/15/16 марта. Точные даты всех матчей УЕФА определит уже после жеребьёвки.
Смотреть онлайн жеребьёвку Лиги чемпионов
Следить за событиями в Ньоне помимо текстовой трансляции вы также можете в онлайн-трансляции на Youtube-канале Подкасты UA-Футбол.
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