Месси vs Роналду. Состоялась жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Лучшие 16 команд узнают своих первых соперников в плей-офф турнира. Начало церемонии в 13:00 по Киеву

Результаты жеребьёвки

"Бенфика"

"Вильярреал"

"Атлетико"

"Зальцбург"

"Интер"

"Спортинг"

"Челси"

ПСЖ vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs "Реал"

"Манчестер Сити"

"Бавария"

"Ливерпуль"

"Аякс"

"Ювентус"

"Лилль"

"Манчестер Юнайтед"

Участники жеребьёвки

Сеянные Несеянные "Аякс" (NED)

"Бавария" (GER)

"Ливерпуль" (ENG)

"Лилль" (FRA)

"Манчестер Сити" (ENG)

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Реал" (ESP)

"Ювентус" (ITA) "Атлетико" (ESP)﻿

"Бенфика" (POR)

"Вильяреал" (ESP)

"Зальцбург" (AUT)

"Интер" (ITA)

"Пари Сен-Жермен" (FRA)

"Спортинг" (POR)

"Челси" (ENG)

Текстовая трансляция

13:24 Итак, жеребьёвка состоялась. Результаты выше. Но мы ещё раз текстом пропишем: нас ожидает битва Месси против Роналду!

13:13 Наконец-то начинаем. Пары команд вы сможете увидеть выше в разделе "Результаты жеребьёвки".

13:08 На сцену приглашают Андрея Аршавина. Он сегодня поможет с проведением жеребьёвки.

13:05 На сцене появился Джорджо Маркетти. Он сейчас расскажет о порядке жеребьёвки, который мы расписали ниже.

13:00 Церемония началась. Нам представляют увсех участников плей-офф турнира.

Порядок жеребьёвки

Команды будут разделены на две корзины - среди сеянных окажутся клубы, которые стали победителями своих групп на групповом этапе ЛЧ. Те, кто финишировал вторыми, попадают в число несеянных. Команды, представляющие одну страну, не смогут попасть в одну пару. Кроме того, команды, которые играли в одной группе, также будут разведены.

Матчи 1/8 финала турнира состоятся 15/16/22/23 февраля и 8/9/15/16 марта. Точные даты всех матчей УЕФА определит уже после жеребьёвки.

Смотреть онлайн жеребьёвку Лиги чемпионов

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