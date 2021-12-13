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Месси vs Роналду. Состоялась жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стали известны пары первого раунда плей-офф

Месси vs Роналду. Состоялась жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Лучшие 16 команд узнают своих первых соперников в плей-офф турнира. Начало церемонии в 13:00 по Киеву

Результаты жеребьёвки

"Бенфика"
"Вильярреал"
"Атлетико"
"Зальцбург"
"Интер"
"Спортинг"
"Челси"
ПСЖ		 vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs		 "Реал"
"Манчестер Сити"
"Бавария"
"Ливерпуль"
"Аякс"
"Ювентус"
"Лилль"
"Манчестер Юнайтед"

Участники жеребьёвки

Сеянные Несеянные

"Аякс" (NED)
"Бавария" (GER)
"Ливерпуль" (ENG)
"Лилль" (FRA)
"Манчестер Сити" (ENG)
"Манчестер Юнайтед" (ENG)
"Реал" (ESP)
"Ювентус" (ITA)

 "Атлетико" (ESP)﻿
"Бенфика" (POR)
"Вильяреал" (ESP)
"Зальцбург" (AUT)
"Интер" (ITA)
"Пари Сен-Жермен" (FRA)
"Спортинг" (POR)
"Челси" (ENG)

Текстовая трансляция

13:24 Итак, жеребьёвка состоялась. Результаты выше. Но мы ещё раз текстом пропишем: нас ожидает битва Месси против Роналду!

13:13 Наконец-то начинаем. Пары команд вы сможете увидеть выше в разделе "Результаты жеребьёвки".

13:08 На сцену приглашают Андрея Аршавина. Он сегодня поможет с проведением жеребьёвки.

13:05 На сцене появился Джорджо Маркетти. Он сейчас расскажет о порядке жеребьёвки, который мы расписали ниже.

13:00 Церемония началась. Нам представляют увсех участников плей-офф турнира.

Порядок жеребьёвки

Команды будут разделены на две корзины - среди сеянных окажутся клубы, которые стали победителями своих групп на групповом этапе ЛЧ. Те, кто финишировал вторыми, попадают в число несеянных. Команды, представляющие одну страну, не смогут попасть в одну пару. Кроме того, команды, которые играли в одной группе, также будут разведены.

Матчи 1/8 финала турнира состоятся 15/16/22/23 февраля и 8/9/15/16 марта. Точные даты всех матчей УЕФА определит уже после жеребьёвки.

Смотреть онлайн жеребьёвку Лиги чемпионов

Следить за событиями в Ньоне помимо текстовой трансляции вы также можете в онлайн-трансляции на Youtube-канале Подкасты UA-Футбол.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Спортинг (Лиссабон) Ювентус (Турин) Аякс (Амстердам) Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Вильярреал Манчестер Юнайтед Зальцбург Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль
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Комментарии (3)
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FCZK-1922 (Кировоград)
13.12.2021 в 13:30
Никогда такого не было и вот опять) они не могут друг без друга)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2021 в 13:25
А до чого тут цей козломордий аршавін?
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Vetgame
13.12.2021 в 13:31
Потому что финал в Петербурге
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