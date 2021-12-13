Де Дзерби: Тренер имеет право дать немного перца своим ребятам

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби поделился подробностями своего разговора с футболистами после домашней игры ЛЧ против "Шерифа" (1:1).

- После последнего матча в Лиге чемпионов Вы в раздевалке заявили ребятам, что не будете терпеть эгоистов в команде и что они поплатятся за такое отношение к делу. Это были ли эмоции? Наверное, Вы не скажете кому именно это адресовалось...но это были эмоции, или не все смогут поехать на зимние сборы?

- Я специально не готовлюсь к тому, что должен сказать своим футболистам, как я должен себя вести. Мое поведение с игроками не отличается от того, каким Вы видите меня сейчас. Конечно, я не говорю с ними в таком уравновешенном тоне, но могу сказать им все то, о чем думаю, без заранее подготовленных фраз. В раздевалке я говорил об эгоизме и сейчас я уверен в правдивости своих слов. Предположим, что нападающий может быть эгоистом. Есть такие моменты, когда форварды склонны больше думать о себе. Но абсолютная истина и то, что тренер имеет право дать немного перца своим ребятам.