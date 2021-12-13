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Эксперт ТК Футбол: Шахтер на правильном пути. Нужно запастись терпением и сделать пару трансферов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт говорит, что Шахтер идет правильным путем

Эксперт ТК Футбол: Шахтер на правильном пути. Нужно запастись терпением и сделать пару трансферов

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Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказался о выступлении "Шахтера" в Лиге чемпионов сезона 2021/22.

"Шахтер" не отходит от своего стиля игры даже в Лиге Чемпионов, и это для меня самое большое удивление от этого розыгрыша.

Предыдущие тренеры против топовых команд играли в совсем другой футбол. В этом класс команды, тренера, игроков, они могут держать мяч на половине соперника, даже если это "Реал" или "Интер".

Понятно, что не хватает забитых мячей, с этим нужно работать. Самое главное, что Де Дзерби интегрирует молодых футболистов. "Шахтер" на правильном пути, нужно запастись терпением, возможно сделать пару трансферов", — сказал Метревели.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Метревели Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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usovvictor (Kharkov)
13.12.2021 в 19:56
...может и на правильном, только простой вопрос - кто играть то будет в сборной, ...легеонеры?...
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emart57 (Киев)
13.12.2021 в 19:34
Смешно. ВВЛ не покупал игроков. Откуда можно было прикупить Раца, Яковенко, Яремчука,Безсонова, Демьяненко, Евтушенко и др.Он просто учил их играть и тренировал правильно. Сейчас всем хочется купить готовых...
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
13.12.2021 в 19:53
Більше того, селекціонери і сам Лобановський примудрялися розгледіти майбутніх зірок в командах 1 та 2 ліги. Звідки взялися в Динамо Яремчук, Баль, Кузнєцов, Лужний, Рац? А в якій "видатній" команді відбував службу в армії Заваров?
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+1
0
хмельничанин (Хмельницкий)
13.12.2021 в 19:24
Дзерби наигрывает молодых футболистов и тут же необходимо ещё пару трансферов. Как понять? Итак в составе почти нет украинцев.
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ПетроФ (Луцьк)
13.12.2021 в 19:23
і справді ще купити парочку за півсотні лямів, тоді може і заграють.
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