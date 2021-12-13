Эксперт ТК Футбол: Шахтер на правильном пути. Нужно запастись терпением и сделать пару трансферов

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказался о выступлении " Шахтера " в Лиге чемпионов сезона 2021/22.

"Шахтер" не отходит от своего стиля игры даже в Лиге Чемпионов, и это для меня самое большое удивление от этого розыгрыша.

Предыдущие тренеры против топовых команд играли в совсем другой футбол. В этом класс команды, тренера, игроков, они могут держать мяч на половине соперника, даже если это "Реал" или "Интер".

Понятно, что не хватает забитых мячей, с этим нужно работать. Самое главное, что Де Дзерби интегрирует молодых футболистов. "Шахтер" на правильном пути, нужно запастись терпением, возможно сделать пару трансферов", — сказал Метревели.