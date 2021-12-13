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Эксперт ТК Футбол: Шахтер на правильном пути. Нужно запастись терпением и сделать пару трансферов
Эксперт говорит, что Шахтер идет правильным путем
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Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказался о выступлении "
"Шахтер" не отходит от своего стиля игры даже в Лиге Чемпионов, и это для меня самое большое удивление от этого розыгрыша.
Предыдущие тренеры против топовых команд играли в совсем другой футбол. В этом класс команды, тренера, игроков, они могут держать мяч на половине соперника, даже если это "Реал" или "Интер".
Понятно, что не хватает забитых мячей, с этим нужно работать. Самое главное, что Де Дзерби интегрирует молодых футболистов. "Шахтер" на правильном пути, нужно запастись терпением, возможно сделать пару трансферов", — сказал Метревели.
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