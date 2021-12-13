Удобный соперник Роналду и родственные связи ПСЖ и Реала. Интересные факты о парах 1/8 финала ЛЧ

“Челси” мог сыграть в 1/8 Лиги чемпионов только против “Реала”, “Баварии”, “Аякса” или “Лилля”. Удивительно, но и в первой и второй версии жеребьевки действующий обладатель ЛЧ получил в соперники чемпиона Франции. Это единственная пара, повторившейся второй раз. В первой версии Месси и Роналду должны были играть друг против друга, но во второй они вернутся в Испанию для встречи с мадридскими клубами. И они им забили очень много голов.

“Ред Булл Зальцбург” – “Бавария”

“Бавария” едва ли не больше всех довольна пережребием. “Ред Булл” – не только дебютант плей-офф ЛЧ, но и удобный соперник для чемпиона Германии в логистическом плане. Между Мюнхеном и Зальцбургом всего 116 километров – это самая близкая в географическом плане пара плей-офф.

Интересно, что лучший бомбардир “Зальцбурга” Карим Адейеми родился в Мюнхене и до десяти лет играл за молодежные команды “Баварии”, но из-за проблем с дисциплиной мюнхенский клуб от него отказался – юного нападающего не интересовали занятия в школе. После успешного группового раунда Лиги чемпионов 19-летний Адейеми привлек внимание “Барселоны”, “Ливерпуля”, “Боруссии” Дортмунд и “Баварии”. Австрийский клуб готов расстаться с футболистом за 40 млн евро.

Шансы на выход в следующий раунд по версии fivethirtyeight.com: “Бавария” – 86%, “Зальцбург” – 14%

“Бенфика” – “Аякс”

“Бенфика” и “Аякс” играли в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов 1968/69 и полуфинале КЕЧ 1971/72 – это было противостояние великих Эусебиу и Кройффа. Оба раза дальше проходил “Аякс”. Затем команды встречались в группе ЛЧ 2018/19 (ничья, победа “Аякса”).

Три КЕЧ/ЛЧ в которых “Аякс” встречался с “Бенфикой” заканчивалась для амстердамского клуба тремя разными исходами: победа в турнире (1972), проигранный финал (1969), проигранный полуфинал (2019).

Шансы: “Аякс” – 80%, “Бенфика” – 20%

“Атлетико” – “Манчестер Юнайтед”

“Атлетико” – один из любимых соперников Криштиану Роналду. В ворота “матрасников” Роналду забил 25 голов во всех турнирах (больше только “Севилье” – 27). Роналду забил один из голов “Реала” в финале Лиги чемпионов против “Атлетико” в 2014-м году, после паса Роналду Хавьер “Чичарито” Эрнандес забил единственный гол в четвертьфинальном противостоянии команд в ЛЧ 2014/15, Роналду забил решающий пенальти в ворота “Атлетико” в финале ЛЧ-2016, Роналду сделал хет-трик в одном из полуфиналов ЛЧ 2016/17 против “Атлетико”... (3:0, 1:2).

Шансы: “Атлетико” – 60%, “Манчестер Юнайтед” – 40%

What time is the 3rd round of the draw? ???????? https://t.co/7vigGbYMKF — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) December 13, 2021

“Интер” – “Ливерпуль”

“Ливерпуль” стабильно с 2017 года играет в Лиге чемпионов с итальянскими клубами. “Рома”, “Наполи”, “Аталанта”, ранее в этой ЛЧ – “Милан”. Теперь “Интер”. Результат команды Клоппа против клубов с Апеннин – пять побед, ничья и четыре поражения, но каждый раз “Ливерпуль” оказывался выше итальянского соперника в группе или проходил его в плей-офф (в случае “Ромы”).

В групповом раунде Лиги чемпионов “Интер” нанес по воротам соперников 117 ударов – больше всех на стадии, но “Ливерпуль” нанес наибольшее количество ударов в створ (45).

“Интер” и “Ливерпуль” – это самые результативные команды Серии А и АПЛ соответственно. “Интер” забил в 17 турах 43 гола, “Ливерпуль” в 16 – 45.

Шансы: “Ливерпуль” – 68%, “Интер” – 32%

Liverpool couldn't draw Villarreal because they are nicknamed after a Beatles song — Duncan Alexander (@oilysailor) December 13, 2021

“Спортинг” – “Манчестер Сити”

Ключевые игроки “Манчестер Сити” – вратарь Эдерсон, защитники Рубен Диаш и Жоау Канселу, и хавбек Бернарду Силва в свое время играли за лиссабонскую “Бенфику”, главного соперника “Спортинга” в португальском футболе.

“Манчестер Сити” и “Спортинг” встречались ранее в 1/8 Лиги Европы 2011/12, и в следующий раунд вышел португальский клуб (1:0, 2:3). В составе обеих команд нет футболистов, которые принимали участие в этих матчах.

Шансы: “Манчестер Сити” – 90%, “Спортинг” – 10%

“Челси” – “Лилль”

Из “Лилля” в “Челси” перешел один из лучших игроков “синих” последних лет Эден Азар, в свое время один сезон в аренде в “Лилле” провел Джо Коул, тоже оставивший заметный след в истории лондонского клуба.

В целом, французские клубы семь раз проходили англичан в плей-офф Лиги чемпионов, и семь раз вылетали, но у самого “Лилля” пока только два вылета. У “Челси”, что интересно, тоже негативные воспоминания о встречах с французскими командами в плей-офф ЛЧ – один проход дальше (против ПСЖ), и три вылета – от “Монако” и дважды ПСЖ.

Шансы: “Челси” – 86%, “Лилль” – 14%

“Вильярреал” – “Ювентус”

“Вильярреал” и “Ювентус” никогда ранее не встречались в еврокубках. Показатели “Ювентус” против команд Ла Лиги: 25 побед, 16 ничьих, 25 поражений. “Вильярреал”, как известно, позже всех пробился в плей-офф, выбив из турнира “Аталанту”. Общий баланс против итальянских команд: 7 побед, пять ничьих, шесть поражений.

Шансы: “Ювентус” – 53%, “Вильярреал” – 47%

“Пари Сен-Жермен” – “Реал”Мадрид

Карло Анчелотти был тренером “Пари Сен-Жермен”, Серхио Рамос, Анхель Ди Мария, Кейлор Навес и Ашраф Хакими ранее играли за Мадрид, летом “Реал” отчаянно пытался подписать Килиана Мбаппе, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи был одним из главных противников Суперлиги, а президент “Реала” Флорентино Перес – ее главным идеологом. В противостоянии ПСЖ и “Реала” можно найти немало интересных нарративов и историй.

“Реал” проиграл едва ли больше всех от повторного жребия, получив вместо “Бенфики” Париж.

А как там Месси? Обладатель Золотого мяча-2021 забил немало памятных голов “Реалу”, общий показатель – 26 голов Мадриду в 45 матчах, из них два в двух поединках Лиги чемпионов.

“Реал” выбил “Пари Сен-Жермен” в 1/8 Лиги чемпионов 2017/18 (3:1, 2:1), ПСЖ взял условный реванш в группе 2019/20 (3:0, 2:2).

Шансы: “Реал” – 55%, “ПСЖ” – 45%