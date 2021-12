Удобный соперник Роналду и родственные связи ПСЖ и Реала. Интересные факты о парах 1/8 финала ЛЧ

“Челси” мог сыграть в 1/8 Лиги чемпионов только против “Реала”, “Баварии”, “Аякса” или “Лилля”. Удивительно, но и в первой и второй версии жеребьевки действующий обладатель ЛЧ получил в соперники чемпиона Франции. Это единственная пара, повторившейся второй раз. В первой версии Месси и Роналду должны были играть друг против друга, но во второй они вернутся в Испанию для встречи с мадридскими клубами. И они им забили очень много голов.

“Бавария” едва ли не больше всех довольна пережребием. “Ред Булл” – не только дебютант плей-офф ЛЧ, но и удобный соперник для чемпиона Германии в логистическом плане. Между Мюнхеном и Зальцбургом всего 116 километров – это самая близкая в географическом плане пара плей-офф.

Интересно, что лучший бомбардир “Зальцбурга” Карим Адейеми родился в Мюнхене и до десяти лет играл за молодежные команды “Баварии”, но из-за проблем с дисциплиной мюнхенский клуб от него отказался – юного нападающего не интересовали занятия в школе. После успешного группового раунда Лиги чемпионов 19-летний Адейеми привлек внимание “Барселоны”, “Ливерпуля”, “Боруссии” Дортмунд и “Баварии”. Австрийский клуб готов расстаться с футболистом за 40 млн евро.

Шансы на выход в следующий раунд по версии fivethirtyeight.com: “Бавария” – 86%, “Зальцбург” – 14%

“Бенфика” и “Аякс” играли в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов 1968/69 и полуфинале КЕЧ 1971/72 – это было противостояние великих Эусебиу и Кройффа. Оба раза дальше проходил “Аякс”. Затем команды встречались в группе ЛЧ 2018/19 (ничья, победа “Аякса”).

Три КЕЧ/ЛЧ в которых “Аякс” встречался с “Бенфикой” заканчивалась для амстердамского клуба тремя разными исходами: победа в турнире (1972), проигранный финал (1969), проигранный полуфинал (2019).

Шансы: “Аякс” – 80%, “Бенфика” – 20%

“Атлетико” – один из любимых соперников Криштиану Роналду. В ворота “матрасников” Роналду забил 25 голов во всех турнирах (больше только “Севилье” – 27). Роналду забил один из голов “Реала” в финале Лиги чемпионов против “Атлетико” в 2014-м году, после паса Роналду Хавьер “Чичарито” Эрнандес забил единственный гол в четвертьфинальном противостоянии команд в ЛЧ 2014/15, Роналду забил решающий пенальти в ворота “Атлетико” в финале ЛЧ-2016, Роналду сделал хет-трик в одном из полуфиналов ЛЧ 2016/17 против “Атлетико”... (3:0, 1:2).

Шансы: “Атлетико” – 60%, “Манчестер Юнайтед” – 40%

