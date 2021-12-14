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Рамос – о встрече с Реалом в 1/8 ЛЧ: За Пари Сен-Жермен я буду биться насмерть

Лига Чемпионов
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Серхио на связи

Рамос – о встрече с Реалом в 1/8 ЛЧ: За Пари Сен-Жермен я буду биться насмерть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ. Напомним, парижане сыграют против "Реала". Бывший капитан "сливочных" отметил:

"Я бы предпочел, чтобы дуэли с "Реалом" не было, однако возвращение на "Сантьяго Бернабеу" – это повод порадоваться. Из-за коронавируса я не смог попрощаться с "Реалом". Судьба капризна. Вы знаете, как я люблю "Реал".

"Теперь я защитник "Пари Сен-Жермен", я сделаю все возможное, чтобы помочь команде пройти в следующий этап турнира. Этот клуб сделал ставку на меня. За "ПСЖ" я буду биться насмерть".

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В статье: Серхио Рамос Лига чемпионов Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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