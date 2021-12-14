Рамос – о встрече с Реалом в 1/8 ЛЧ: За Пари Сен-Жермен я буду биться насмерть

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ. Напомним, парижане сыграют против "Реала". Бывший капитан "сливочных" отметил:

"Я бы предпочел, чтобы дуэли с "Реалом" не было, однако возвращение на "Сантьяго Бернабеу" – это повод порадоваться. Из-за коронавируса я не смог попрощаться с "Реалом". Судьба капризна. Вы знаете, как я люблю "Реал".