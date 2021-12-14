Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рамос – о встрече с Реалом в 1/8 ЛЧ: За Пари Сен-Жермен я буду биться насмерть
Серхио на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ. Напомним, парижане сыграют против "Реала". Бывший капитан "сливочных" отметил:
"Я бы предпочел, чтобы дуэли с "Реалом" не было, однако возвращение на "Сантьяго Бернабеу" – это повод порадоваться. Из-за коронавируса я не смог попрощаться с "Реалом". Судьба капризна. Вы знаете, как я люблю "Реал".
"Теперь я защитник "Пари Сен-Жермен", я сделаю все возможное, чтобы помочь команде пройти в следующий этап турнира. Этот клуб сделал ставку на меня. За "ПСЖ" я буду биться насмерть".
Популярное сейчас
- Нападающий Миная вскоре пройдет медосмотр в Карабахе - СМИ
- Петь перестали мгновенно. Во время матча между Ромой и Специей у фаната остановилось сердце
- Мариуш Левандовски покинул пост главного тренера Термалики
- Месси vs Роналду. Состоялась жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
Новости по теме
- 20:45 Зарубежные Удобный соперник Роналду и родственные связи ПСЖ и Реала. Интересные факты о парах 1/8 финала ЛЧ
- 03:05 Зарубежные Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 21:17 Зарубежные Реал - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов