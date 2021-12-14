Динамо U-19 узнало соперника в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Сегодня, во вторник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА.

На этом этапе будет выступать киевское "Динамо" U-19, которое финишировало вторым на групповой стадии Пути Лиги чемпионов.

По итогам церемонии жеребьевки, в стыковом матче киевляне сыграют против "Депортиво" U-19 (Испания).

Отметим, что победители пар будут определены в одноматчевом противостоянии. Столичный клуб свой матч сыграет на выезде 8 или 9 февраля.