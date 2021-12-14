Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо U-19 узнало соперника в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Матч состоятся 8 или 9 февраля
Фото: uefa.com
Сегодня, во вторник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА.
На этом этапе будет выступать киевское "Динамо" U-19, которое финишировало вторым на групповой стадии Пути Лиги чемпионов.
По итогам церемонии жеребьевки, в стыковом матче киевляне сыграют против "Депортиво" U-19 (Испания).
Отметим, что победители пар будут определены в одноматчевом противостоянии. Столичный клуб свой матч сыграет на выезде 8 или 9 февраля.
Популярное сейчас
- Накинули ремень на шею. Защитника лиссабонской Бенфики избили во время ограбления его дома
- Воробей: Селезневу надо быть сдержаннее. Он же не Вася из какого-то села
- Верес определился с главным тренером для молодежной команды
- Повторная жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов | ОНЛАЙН
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО