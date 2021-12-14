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Тренер Динамо U-19: Мы ощутили на себе силу Барселоны, теперь будем иметь дело с чемпионами Испании

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Динамо в Юношеской Лиги УЕФА сыграет с Депортиво

Тренер Динамо U-19: Мы ощутили на себе силу Барселоны, теперь будем иметь дело с чемпионами Испании

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк прокомментировал результаты жеребьевки стадии плей-офф Юношеской Лиги УЕФА для своих подопечных. Напомним, в стыковом матче динамовцы померяются силами с испанским "Депортиво" (Ла-Корунья).

- Жеребьевка проходила в то время, как я был в полете. Как только приземлился, подключился к интернету и узнал кто будет нашим соперником. В Испании традиционно сильные команды, в частности, "Депортиво" - чемпион страны в своем возрасте, и они шли по пути чемпионов. Мы ощутили на себе силу "Барселоны", теперь будем иметь дело с чемпионами Испании, думаю, уровень у них соответствующий.

"Депортиво" очень мощно играет дома, где они одержали немало побед с крупным счетом. А на выезде проиграли "Маккаби" 0:3, до этого с таким же счетом уступили польской "Погони". В любом случае, все будет зависеть от нас. Конечно, интересно еще раз встретиться с одним из лидеров испанского чемпионата, посоревноваться в тактике, подготовке и показать себя на таком высоком уровне.

- В это время года на выезде в теплой Испании и на хорошем поле будет приятнее сыграть для обеих команд, чем в Киеве?

- Да, хотя, учитывая, что в Украине было бы холодно, а соперник на выезде плохо играет, нам бы могло это сыграть на руку. Но мы не ищем легких путей, тот факт, что играем на выезде, ни в коем случае не должен отразиться на результате.

- В финале прошлого чемпионата Испании они обыграли "Барселону", с которой вы уже встречались в группе. Это может говорить о том, что "Депортиво" даже сильнее?

- Да, конечно. "Барселона" - сильная команда, что мы хорошо почувствовали, "Реал" также очень хорош – мы видели их игры с "Шахтером" U19, а "Депортиво" и вовсе чемпион своей страны. Так что да, это достойный соперник. На этом этапе нет слабых команд, остались одни чемпионы.

- Есть ли у вас уже план подготовки ко второй части сезона? Придется ли в него вносить изменения в связи с предстоящим матчем против "Депортиво", который состоится на три недели раньше, чем стартует первенство Украины?

- Подобная ситуация случается уже не первый раз. Опыт и практика, как действовать, у нас уже есть, мы уже знаем, как готовиться. Есть определенный план, немного скорректируем его по датам и, думаю, времени у нас будет достаточно. Тем более, ребятам была роздана программа индивидуальной подготовки во время отпуска.

Начнем в Киеве с медосмотра, а затем примерно неделю потренируемся на базе, а за две недели до матча улетим на сборы – руководство клуба дает нам возможность подготовиться на качественных полях в хороших условиях. Скорее всего прямо оттуда и будем лететь на матч с "Депортиво".

- То, что этот раунд состоит из одного матча, делает результат еще более непредсказуемым? В связи с этим, футболистов нужно готовить и в психологическом плане?

- Да. Мы уже шли по такому пути и понимаем всю ответственность, настрой и заряд, которые будут. У нас в это время пауза в чемпионате, так что никакой моральной или эмоциональной усталости быть не может. В то же время, отсутствие официальных поединков постараемся компенсировать контрольными матчами на сборах.

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В статье: Игорь Костюк Депортиво (Ла-Корунья) Динамо (Киев)
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