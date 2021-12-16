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Монзуль получила назначение на матч Лиги чемпионов среди женщин

Лига Чемпионов
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Поединок состоится сегодня, 16 декабря в 22:00

Монзуль получила назначение на матч Лиги чемпионов среди женщин

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

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Сегодня, 16 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов среди женщин, в котором сойдутся немецкий "Вольфсбург" и английский "Челси".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Екатерина Монзуль назначена главным арбитром встречи в Германии. Помогать Монзуль на линиях будут соотечественницы - Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого рефери доверены Анастасии Романюк.

Поединок пройдет на стадионе "АОК" и начнется в 22:00.

Добавим, что в группе А женской Лиги чемпионов, где помимо "Вольфсбурга" и "Челси" выступают итальянский "Ювентус" и швейцарский "Серветт", сложилась интересная ситуация. У лидирующих английских футболисток 11 очков в активе, у "Ювентуса" и "Вольфсбурга", расположившихся на втором и третьем местах соответственно, по 8 очков. Замыкает таблицу "Серветт" — ноль пунктов.

Чтобы гарантированно продолжить борьбу в следующем раунде турнира футболисткам из Германии необходима победа.

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В статье: Челси (Лондон) Вольфсбург Екатерина Монзуль
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Источник:
УЕФА

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