Монзуль получила назначение на матч Лиги чемпионов среди женщин

Сегодня, 16 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов среди женщин, в котором сойдутся немецкий "Вольфсбург" и английский "Челси".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Екатерина Монзуль назначена главным арбитром встречи в Германии. Помогать Монзуль на линиях будут соотечественницы - Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого рефери доверены Анастасии Романюк.

Поединок пройдет на стадионе "АОК" и начнется в 22:00.

Добавим, что в группе А женской Лиги чемпионов, где помимо "Вольфсбурга" и "Челси" выступают итальянский "Ювентус" и швейцарский "Серветт", сложилась интересная ситуация. У лидирующих английских футболисток 11 очков в активе, у "Ювентуса" и "Вольфсбурга", расположившихся на втором и третьем местах соответственно, по 8 очков. Замыкает таблицу "Серветт" — ноль пунктов.

Чтобы гарантированно продолжить борьбу в следующем раунде турнира футболисткам из Германии необходима победа.