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Чеферин принес извинения за сбой во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Президент заявил, что всему виной программное обеспечение

Чеферин принес извинения за сбой во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин высказался о ситуации с повторной жеребьёвкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Произошёл сбой в программном обеспечении. Поставщики программы предложили повторить жеребьёвку. Мы не должны так сильно зависеть от технологий. Это не человеческий фактор, это была техническая ошибка со стороны УЕФА. Приносим свои извинения", — приводит слова Чеферина Marca.

Напомним, во время жеребьёвки произошла ошибка, в результате которой УЕФА принял решение провести повторную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов и отменить результаты предыдущего жребия.

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В статье: УЕФА Александер Чеферин
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