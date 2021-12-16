Чеферин принес извинения за сбой во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин высказался о ситуации с повторной жеребьёвкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Произошёл сбой в программном обеспечении. Поставщики программы предложили повторить жеребьёвку. Мы не должны так сильно зависеть от технологий. Это не человеческий фактор, это была техническая ошибка со стороны УЕФА. Приносим свои извинения", — приводит слова Чеферина Marca.

Напомним, во время жеребьёвки произошла ошибка, в результате которой УЕФА принял решение провести повторную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов и отменить результаты предыдущего жребия.