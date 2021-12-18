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Гол Месси признан лучшим на групповом этапе ЛЧ, бисиклета Левандовского Динамо – третья
В топ-10 также два гола в ворота “Шахтера”
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА провела голосование, в котором определялись лучшие голы группового этапа Лиги чемпионов.
В общей сложности приняло участие 200 тысяч респондентов. Лидером стало взятие ворот Лионеля Месси в матче второго тура против "Манчестер Сити" (22%). Второе и третье место заняли соответственно Тьяго Алькантара (“Порту”, 14%) и Роберт Левандовский (“Динамо”, 13%).
Также в топ-10 вошли два гола в ворота другой украинской команды – донецкого “Шахтера”: мяч Винисиуса Жуниора в киевском противостоянии с “Реалом” и Адамы Траоре в молдавском матче против “Шерифа”.
В общем, первая десятка выглядит так:
- 1. Лионель Месси, "ПСЖ" – "Манчестер Сити" 2:0 (Тур 2) – 22% голосов
- 2. Тьяго Алькантара, "Ливерпуль" – "Порту" 2:0 (Тур 5) – 14%
- 3. Роберт Левандовский, "Динамо" Киев – "Бавария" 1:2 (Тур 5) – 13%
- 4. Алекс Теллес, "Манчестер Юнайтед" – "Вильярреал" 2:1 (Тур 2) – 12%
- 5. Винисиус Жуниор, "Шахтер" – "Реал" 0:5 (Тур 3) – 10%
- 6. Марко Асенсио, "Реал" – "Интер" 2:0 (Тур 5) – 10%
- 7. Себастьян Тилль, "Реал" – "Шериф" 1:2 (Тур 2) – 8%
- 8. Мейсон Гринвуд, "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз" 1:1 (Тур 6) – 7%
- 9. Адама Траоре, "Шериф" – "Шахтер" 2:0 (Тур 1) – 3%
- 10. Лукас Нмеча, "Вольфсбург" – "Зальцбург" 2:1 (Тур 4) – 1%
???? Goal of the Group Stage! ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 17, 2021
After 200k + votes, the winner is... ????#UCLGOTGS | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/qBpvWbqu83
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