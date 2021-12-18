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Гол Месси признан лучшим на групповом этапе ЛЧ, бисиклета Левандовского Динамо – третья

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В топ-10 также два гола в ворота “Шахтера”

Гол Месси признан лучшим на групповом этапе ЛЧ, бисиклета Левандовского Динамо – третья

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА провела голосование, в котором определялись лучшие голы группового этапа Лиги чемпионов.

В общей сложности приняло участие 200 тысяч респондентов. Лидером стало взятие ворот Лионеля Месси в матче второго тура против "Манчестер Сити" (22%). Второе и третье место заняли соответственно Тьяго Алькантара (“Порту”, 14%) и Роберт Левандовский (“Динамо”, 13%).

Также в топ-10 вошли два гола в ворота другой украинской команды – донецкого “Шахтера”: мяч Винисиуса Жуниора в киевском противостоянии с “Реалом” и Адамы Траоре в молдавском матче против “Шерифа”.

В общем, первая десятка выглядит так:

  • 1. Лионель Месси, "ПСЖ" – "Манчестер Сити" 2:0 (Тур 2) – 22% голосов
  • 2. Тьяго Алькантара, "Ливерпуль" – "Порту" 2:0 (Тур 5) – 14%
  • 3. Роберт Левандовский, "Динамо" Киев – "Бавария" 1:2 (Тур 5) – 13%
  • 4. Алекс Теллес, "Манчестер Юнайтед" – "Вильярреал" 2:1 (Тур 2) – 12%
  • 5. Винисиус Жуниор, "Шахтер" – "Реал" 0:5 (Тур 3) – 10%
  • 6. Марко Асенсио, "Реал" – "Интер" 2:0 (Тур 5) – 10%
  • 7. Себастьян Тилль, "Реал" – "Шериф" 1:2 (Тур 2) – 8%
  • 8. Мейсон Гринвуд, "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз" 1:1 (Тур 6) – 7%
  • 9. Адама Траоре, "Шериф" – "Шахтер" 2:0 (Тур 1) – 3%
  • 10. Лукас Нмеча, "Вольфсбург" – "Зальцбург" 2:1 (Тур 4) – 1%
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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
18.12.2021 в 15:35
Пора прекращать эти народные голосования. Была куча голов красивее этого, Левандовски, Алькантара, Асенсио по исполнению намного интереснее. Гол Винисиуса после сольного прохода всей защиты Шахтера набрал 10% А потом люди удивляются, почему левые золотые мячи журналисты выдают. Потому что там такие же голосующие.
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