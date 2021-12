Гол Месси признан лучшим на групповом этапе ЛЧ, бисиклета Левандовского Динамо – третья

УЕФА провела голосование, в котором определялись лучшие голы группового этапа Лиги чемпионов.

В общей сложности приняло участие 200 тысяч респондентов. Лидером стало взятие ворот Лионеля Месси в матче второго тура против "Манчестер Сити" (22%). Второе и третье место заняли соответственно Тьяго Алькантара (“Порту”, 14%) и Роберт Левандовский (“Динамо”, 13%).

Также в топ-10 вошли два гола в ворота другой украинской команды – донецкого “Шахтера”: мяч Винисиуса Жуниора в киевском противостоянии с “Реалом” и Адамы Траоре в молдавском матче против “Шерифа”.

В общем, первая десятка выглядит так:

