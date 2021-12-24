Караваев: По игре в ЛЧ выглядели намного лучше, чем в прошлом году

Защитник "Динамо" Александр Караваев оценил выступления киевской команды в Лиге чемпионов.

"Все случилось так, как и должно было быть. Может, не заслужили, не показали тот максимум, чтобы выиграть какой-то из матчей и дать толчок положительный.

Но по игре, и тренерский штаб сказал, что намного лучше выглядели, чем в прошлом году, хотя соперники были не слабее, а даже сильнее", – сказал Караваев.