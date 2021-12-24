Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: По игре в ЛЧ выглядели намного лучше, чем в прошлом году
Защитник "Динамо" оценил выступления команды в еврокубках
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Защитник "Динамо" Александр Караваев оценил выступления киевской команды в Лиге чемпионов.
"Все случилось так, как и должно было быть. Может, не заслужили, не показали тот максимум, чтобы выиграть какой-то из матчей и дать толчок положительный.
Но по игре, и тренерский штаб сказал, что намного лучше выглядели, чем в прошлом году, хотя соперники были не слабее, а даже сильнее", – сказал Караваев.
Напомним, что "Динамо" заняло последнее место в группе Е по итогам 6 матчей. Команда Мирчи Луческу ни разу не победила, 1 раз сыграла вничью и 5 - проиграла.
Популярное сейчас
- Как Мирча Луческу играл против Динамо? | ТОП-матчи румына против нынешней команды
- "Не просто так там сидеть". Милевский - о возможной работе в Динамо
- Барселона покупает Торреса за 55 млн. Выбора не осталось - теперь балласт должен уйти
- Гол Овдийчук из Жилстроя-1 признан лучшим голом группового этапа женской ЛЧ - ВИДЕО
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО