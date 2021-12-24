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Караваев: По игре в ЛЧ выглядели намного лучше, чем в прошлом году

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защитник "Динамо" оценил выступления команды в еврокубках

Караваев: По игре в ЛЧ выглядели намного лучше, чем в прошлом году

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев оценил выступления киевской команды в Лиге чемпионов.

"Все случилось так, как и должно было быть. Может, не заслужили, не показали тот максимум, чтобы выиграть какой-то из матчей и дать толчок положительный.

Но по игре, и тренерский штаб сказал, что намного лучше выглядели, чем в прошлом году, хотя соперники были не слабее, а даже сильнее", – сказал Караваев.

Напомним, что "Динамо" заняло последнее место в группе Е по итогам 6 матчей. Команда Мирчи Луческу ни разу не победила, 1 раз сыграла вничью и 5 - проиграла.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
24.12.2021 в 14:44
Скромняга...
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Весела Дача (Кривий Ріг)
24.12.2021 в 14:17
Как были пэрэляканые, так и остались ими.
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Stihl Kindermann (Gonduras)
24.12.2021 в 14:00
Играть можно неплохо но главное это счет на табло,бесит что пишут что кроты что менты мол играли хорошо с такими командами ёпт,не смешите, у одних 1 очко,у других с шерифом 1 очко.смех
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FCZK-1922 (Кировоград)
24.12.2021 в 13:39
Играли временами здорово, не хватило только реализации, ну и конечно этот плуг в середине поля, да и ты не если честно слегка дубовый.
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