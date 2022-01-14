Нападающий Динамо U19 Горбач: Нужно попытаться дойти до финала Юношеской Лиги УЕФА

Нападающий " Динамо " U19 Игорь Горбач рассказал о том, как провел отпуск, а также поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с испанским "Депортиво" в Юношеской Лиге УЕФА.

"В принципе, поражение от "Бенфики" в последнем туре Юношеской Лиги УЕФА уже забылось. Самое главное, что мы прошли дальше со второго места. Поэтому в отпуске, в принципе, удалось расслабиться и отпустить плохие мысли. В плей-офф попали на сильную команду, испанский "Депортиво", и это еще одна возможность проверить свои силы на фоне хорошего соперника.

Тренер по физподготовке составил для нас программу для индивидуальной работы в отпуске, поэтому, немного отдохнув, необходимо было забывать о праздниках и приступать к занятиям. Это была работа в зале – на пресс, руки, а также бег.

Уверен, каждый из нас сознательно подходил к данному вопросу – как индивидуальных занятий, так и диеты, чтобы не набрать лишних килограммов. Думаю, ни у кого не будет проблем с лишним весом.

Что касается наших амбиций, то необходимо выигрывать на международной арене и попытаться дойти до финала Юношеской Лиги УЕФА. Ну и в чемпионате Украины, естественно, также хотим занять первое место.

С "Депортиво", уверен, будет сложно, но никто и не говорил, что может быть легко. Особенно учитывая, что соперник, в отличие от нас, сейчас в соревновательном цикле, ведь в Испании нет зимней паузы. Думаю, за время сборов мы сможем хорошо подготовиться к предстоящему противостоянию и достичь положительного результата", - сказал Горбач.