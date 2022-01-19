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Невакцинированные игроки Реала и Челси могут не сыграть в ЛЧ на французских полях

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

В этой стране нужны прививки

Невакцинированные игроки Реала и Челси могут не сыграть в ЛЧ на французских полях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во Франции все спортсмены, выступающие на территории страны, обязаны быть вакцинированы – об этом гласит новый местный закон. По информации издания The Times, в связи с этим у некоторых европейских клубов могут возникнуть трудности в рамках Лиги чемпионов.

Например, "Челси" и "Реал" сыграют в 1/8 финала турнира с "Лиллем" и "Пари Сен-Жермен" соответственно. Известно, что в стане лондонцев вакцинированы далеко не все футболисты.

Как сообщает The Times, чиновники УЕФА пока не собирается бороться с местными законами о вакцинации.

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В статье: Франция Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон) коронавирус
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Источник:
The Times

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Комментарии (2)
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Soccermen (Ростов)
19.01.2022 в 15:04
конченные лягушки
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+1
-5
under21 (Львів)
19.01.2022 в 16:07
ну та, не Ростов же
Ответить
+2
0


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