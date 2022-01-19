Невакцинированные игроки Реала и Челси могут не сыграть в ЛЧ на французских полях

Во Франции все спортсмены, выступающие на территории страны, обязаны быть вакцинированы – об этом гласит новый местный закон. По информации издания The Times, в связи с этим у некоторых европейских клубов могут возникнуть трудности в рамках Лиги чемпионов.

Например, "Челси" и "Реал" сыграют в 1/8 финала турнира с "Лиллем" и "Пари Сен-Жермен" соответственно. Известно, что в стане лондонцев вакцинированы далеко не все футболисты.

Как сообщает The Times, чиновники УЕФА пока не собирается бороться с местными законами о вакцинации.