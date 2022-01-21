Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доходы от новой Лиги чемпионов вырастут на 40%
Реформа принесет больше денег клубам
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
УЕФА ожидает "ошеломляющий" рост доходов от реформированной Лиги чемпионов в 2024 году, сообщает журналист The Times Мартин Зиглер. Коммерческая и прибыль от телевизионных прав вырастут на 40%.
UEFA is expecting a staggering increase in income from TV and commercial rights to its new-look Champions League from 2024, up by 40% to more than €5 billion a year. That will mean a huge increase in money going to clubs in the Champions League [@martynziegler]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 21, 2022
Ожидается, что суммарная прибыль составит до 5 миллиардов евро в год.
Подобный рост означает большую прибыль для клубов-участников.
Напомним, что с сезона 2024/2025 вместо группового этапа будет единая лига с 36 клубами.
"Это даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими командами Европы. По новому формату, команды проведут на четыре матча больше, чем сейчас. Они больше не будут играть с тремя соперниками по два раза - дома и в гостях", –
Популярное сейчас
- Зозуля - Мораесу: Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец
- СМИ: Ливерпуль ведет переговоры по Лунину. Реал просит 20 млн евро
- СМИ назвали сумму, которую клуб Чемпионшипа заплатит за Аллахьяра
- Вернидуб: В первом матче должны были забивать Шахтеру 4-5 голов
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 13:59 Зарубежные Невакцинированные игроки Реала и Челси могут не сыграть в ЛЧ на французских полях
- 08:57 Зарубежные Бюрократия бессмертна. Серия А вновь победила Правительство Италии, но не факт, что надолго
- 12:41 Украинские УЕФА поздравила Шовковского с Днем рождения, опубликовав видео его сейва пенальти Рауля в ЛЧ