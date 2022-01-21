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Доходы от новой Лиги чемпионов вырастут на 40%

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Реформа принесет больше денег клубам

Доходы от новой Лиги чемпионов вырастут на 40%

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

УЕФА ожидает "ошеломляющий" рост доходов от реформированной Лиги чемпионов в 2024 году, сообщает журналист The Times Мартин Зиглер. Коммерческая и прибыль от телевизионных прав вырастут на 40%.

Ожидается, что суммарная прибыль составит до 5 миллиардов евро в год.

Подобный рост означает большую прибыль для клубов-участников.

Напомним, что с сезона 2024/2025 вместо группового этапа будет единая лига с 36 клубами.

"Это даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими командами Европы. По новому формату, команды проведут на четыре матча больше, чем сейчас. Они больше не будут играть с тремя соперниками по два раза - дома и в гостях", – сообщает сайт УЕФА.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов
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Комментарии (2)
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Виктор 2209 (Мехико)
21.01.2022 в 21:12
Этих "реформаторов" ничего кроме денег не интересует
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.01.2022 в 20:54
Конечно, потому что без Динамо будет!
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-5


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