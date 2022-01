Доходы от новой Лиги чемпионов вырастут на 40%

УЕФА ожидает "ошеломляющий" рост доходов от реформированной Лиги чемпионов в 2024 году, сообщает журналист The Times Мартин Зиглер. Коммерческая и прибыль от телевизионных прав вырастут на 40%.

UEFA is expecting a staggering increase in income from TV and commercial rights to its new-look Champions League from 2024, up by 40% to more than €5 billion a year. That will mean a huge increase in money going to clubs in the Champions League [@martynziegler]