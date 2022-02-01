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УЕФА выпустила официальное заявление по поводу иска на пиццерию
Ситуация улажена, Лига шампиньонов будет жить
Фото: twitter.com/dw_sports / Автор: неизвестен
УЕФА официально прокомментировала ситуацию с иском в адрес немецкой пиццерии, которая продавала пиццу под названием "Лига шампиньонов", сообщает журналист The Times Мартин Зиглер.
UEFA say 'Champignons League' pizza is ok after all.— Martyn Ziegler (@martynziegler) February 1, 2022
Statement: "Clearly some people are making a meal of this. This seems to be a case of an over-zealous local trademark agent acting too hastily. The Champions League can happily live alongside this delicious-sounding pizza." https://t.co/z0wIvRJPfj
"Ясно, что некоторые люди готовят подобную еду (используя названия). Похоже, это случай чрезмерного усердствования местного агента по товарным знакам, который действует слишком поспешно. Лига чемпионов может счастливо жить рядом с этой аппетитно звучащей пиццей", – приводит текст официального заявления Мартин.
Напомним, что вчера, в понедельник, 31 января, УЕФА подала в суд на пиццерию "Pizza Wolke". Причина иска – название одной из пицц – "Champignons League" ("Лига Шампиньонов"). Организация считает такой нейминг нарушением лицензионных прав, из-за очевидного сходства с названием турнира ("Лига Чемпионов").
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