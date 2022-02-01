УЕФА выпустила официальное заявление по поводу иска на пиццерию

УЕФА официально прокомментировала ситуацию с иском в адрес немецкой пиццерии, которая продавала пиццу под названием "Лига шампиньонов", сообщает журналист The Times Мартин Зиглер.

UEFA say 'Champignons League' pizza is ok after all.



Statement: "Clearly some people are making a meal of this. This seems to be a case of an over-zealous local trademark agent acting too hastily. The Champions League can happily live alongside this delicious-sounding pizza." https://t.co/z0wIvRJPfj — Martyn Ziegler (@martynziegler) February 1, 2022

"Ясно, что некоторые люди готовят подобную еду (используя названия). Похоже, это случай чрезмерного усердствования местного агента по товарным знакам, который действует слишком поспешно. Лига чемпионов может счастливо жить рядом с этой аппетитно звучащей пиццей", – приводит текст официального заявления Мартин.

Напомним, что вчера, в понедельник, 31 января, УЕФА подала в суд на пиццерию "Pizza Wolke". Причина иска – название одной из пицц – "Champignons League" ("Лига Шампиньонов"). Организация считает такой нейминг нарушением лицензионных прав, из-за очевидного сходства с названием турнира ("Лига Чемпионов").