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УЕФА выпустила официальное заявление по поводу иска на пиццерию

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ситуация улажена, Лига шампиньонов будет жить

УЕФА выпустила официальное заявление по поводу иска на пиццерию

Фото: twitter.com/dw_sports / Автор: неизвестен

Новина українською

УЕФА официально прокомментировала ситуацию с иском в адрес немецкой пиццерии, которая продавала пиццу под названием "Лига шампиньонов", сообщает журналист The Times Мартин Зиглер.

"Ясно, что некоторые люди готовят подобную еду (используя названия). Похоже, это случай чрезмерного усердствования местного агента по товарным знакам, который действует слишком поспешно. Лига чемпионов может счастливо жить рядом с этой аппетитно звучащей пиццей", – приводит текст официального заявления Мартин.

Напомним, что вчера, в понедельник, 31 января, УЕФА подала в суд на пиццерию "Pizza Wolke". Причина иска – название одной из пицц – "Champignons League" ("Лига Шампиньонов"). Организация считает такой нейминг нарушением лицензионных прав, из-за очевидного сходства с названием турнира ("Лига Чемпионов").

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В статье: УЕФА Лига чемпионов
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Комментарии (3)
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Djon (Киев)
01.02.2022 в 19:43
Якась дурниця. Ну, піца має назву ліга шампіньонів (печериць). І що? Ніякого відношення до ліги чемпіонів не має.
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Po4eson (Одесса)
01.02.2022 в 19:23
А как же abibas, nake, rebowk и т.д?
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Romerik (YNWA)
01.02.2022 в 19:20
Представляю, який зараз в них буде потік клієнтів, після того як сама УЄФА їх пропіарила
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