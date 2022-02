УЕФА выпустила официальное заявление по поводу иска на пиццерию

УЕФА официально прокомментировала ситуацию с иском в адрес немецкой пиццерии, которая продавала пиццу под названием "Лига шампиньонов", сообщает журналист The Times Мартин Зиглер.

UEFA say 'Champignons League' pizza is ok after all.



Statement: "Clearly some people are making a meal of this. This seems to be a case of an over-zealous local trademark agent acting too hastily. The Champions League can happily live alongside this delicious-sounding pizza." https://t.co/z0wIvRJPfj