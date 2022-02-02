Матвиенко: В какой-то степени вылет из еврокубков пойдет Шахтеру на пользу

Защитник " Шахтера " Николай Матвиенко рассказал о плюсах непопадания "горняков" в плей-офф еврокубков этого сезона.

"С позиции психологии, конечно, обидно, что у нас не получилось попасть в евровесну. Но у нас много новых, очень сильных и талантливых исполнителей. Команда строится, и я уверен, что в какой-то степени это пойдет нам на пользу.

У нас будет больше времени сыграться, а у тренеров - больше времени нам помочь. Надеемся, что сможем провести этот чемпионат идеально и победить во всех играх, чтобы в следующем году попасть в Лигу чемпионов и провести ее достойно", — сказал Матвиенко.