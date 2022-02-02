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Матвиенко: В какой-то степени вылет из еврокубков пойдет Шахтеру на пользу

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Везде нужно искать свои плюсы

Матвиенко: В какой-то степени вылет из еврокубков пойдет Шахтеру на пользу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о плюсах непопадания "горняков" в плей-офф еврокубков этого сезона.

"С позиции психологии, конечно, обидно, что у нас не получилось попасть в евровесну. Но у нас много новых, очень сильных и талантливых исполнителей. Команда строится, и я уверен, что в какой-то степени это пойдет нам на пользу.

У нас будет больше времени сыграться, а у тренеров - больше времени нам помочь. Надеемся, что сможем провести этот чемпионат идеально и победить во всех играх, чтобы в следующем году попасть в Лигу чемпионов и провести ее достойно", — сказал Матвиенко.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" занял последнее место в группе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом", набрав в шести матчах всего два очка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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