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Матвиенко: В какой-то степени вылет из еврокубков пойдет Шахтеру на пользу
Везде нужно искать свои плюсы
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "
"С позиции психологии, конечно, обидно, что у нас не получилось попасть в евровесну. Но у нас много новых, очень сильных и талантливых исполнителей. Команда строится, и я уверен, что в какой-то степени это пойдет нам на пользу.
У нас будет больше времени сыграться, а у тренеров - больше времени нам помочь. Надеемся, что сможем провести этот чемпионат идеально и победить во всех играх, чтобы в следующем году попасть в Лигу чемпионов и провести ее достойно", — сказал Матвиенко.
Напомним, что в нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" занял последнее место в группе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом", набрав в шести матчах всего два очка.
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