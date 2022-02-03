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УЕФА поздравил Алиева с днем рождения, вспомнив его гол в ворота Порту - ВИДЕО
Возможно, самый сильный удар среди динамовцев времен Независимости
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
3 февраля свой 37-й день рождения отмечает бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев.
Это событие отметил и официальный Twitter-аккаунт УЕФА, опубликовав видео гола Алиева в ворота "Порту" в Лиге Чемпионов сезона 2008/09.
Бывшему полузащитнику @DynamoKyiv и сборной Украины Александру Алиеву - 37!— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 3, 2022
Это отличный повод пересмотреть его, наверное, самый известный гол со штрафного
2008
Порту#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/K8g7ATvxWG
В том поединке гол Александра стал единственным, "Динамо" одержало победу 0:1, но в группе с "Арсеналом" и "Фенербахче" заняло третье место. Далее последовали победы в Кубке УЕФА над "Валенсией", "Металлистом", ПСЖ и историческая встреча с "Шахтером" в полуфинале.
Тот сезон стал лучшим в карьере Алиева. В Чемпионате Украины он забил 13 голов и отдал девять результативных передач. В Кубке УЕФА шесть раз ассистировал партнерам. Сезон закончился с показателем 17 голов и 17 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.
В следующем сезоне он перешел в московский "Локомотив" и продемонстрировал похожую результативность, но затем его карьера стремительно полетела вниз. В настоящее время Алиев будоражит информационное пространство участием в видео блогах Милевского и неоднозначными заявлениями на футбольные и нефутбольные темы.
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