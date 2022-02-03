УЕФА поздравил Алиева с днем ​​рождения, вспомнив его гол в ворота Порту - ВИДЕО

3 февраля свой 37-й день рождения отмечает бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев.

Это событие отметил и официальный Twitter-аккаунт УЕФА, опубликовав видео гола Алиева в ворота "Порту" в Лиге Чемпионов сезона 2008/09.

Бывшему полузащитнику @DynamoKyiv и сборной Украины Александру Алиеву - 37!



Это отличный повод пересмотреть его, наверное, самый известный гол со штрафного



2008

Порту#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/K8g7ATvxWG — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 3, 2022

В том поединке гол Александра стал единственным, "Динамо" одержало победу 0:1, но в группе с "Арсеналом" и "Фенербахче" заняло третье место. Далее последовали победы в Кубке УЕФА над "Валенсией", "Металлистом", ПСЖ и историческая встреча с "Шахтером" в полуфинале.

Тот сезон стал лучшим в карьере Алиева. В Чемпионате Украины он забил 13 голов и отдал девять результативных передач. В Кубке УЕФА шесть раз ассистировал партнерам. Сезон закончился с показателем 17 голов и 17 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.

В следующем сезоне он перешел в московский "Локомотив" и продемонстрировал похожую результативность, но затем его карьера стремительно полетела вниз. В настоящее время Алиев будоражит информационное пространство участием в видео блогах Милевского и неоднозначными заявлениями на футбольные и нефутбольные темы.