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УЕФА поздравил Алиева с днем ​​рождения, вспомнив его гол в ворота Порту - ВИДЕО

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(2 голосов)

Возможно, самый сильный удар среди динамовцев времен Независимости

УЕФА поздравил Алиева с днем ​​рождения, вспомнив его гол в ворота Порту - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

3 февраля свой 37-й день рождения отмечает бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев.

Это событие отметил и официальный Twitter-аккаунт УЕФА, опубликовав видео гола Алиева в ворота "Порту" в Лиге Чемпионов сезона 2008/09.

В том поединке гол Александра стал единственным, "Динамо" одержало победу 0:1, но в группе с "Арсеналом" и "Фенербахче" заняло третье место. Далее последовали победы в Кубке УЕФА над "Валенсией", "Металлистом", ПСЖ и историческая встреча с "Шахтером" в полуфинале.

Тот сезон стал лучшим в карьере Алиева. В Чемпионате Украины он забил 13 голов и отдал девять результативных передач. В Кубке УЕФА шесть раз ассистировал партнерам. Сезон закончился с показателем 17 голов и 17 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.

В следующем сезоне он перешел в московский "Локомотив" и продемонстрировал похожую результативность, но затем его карьера стремительно полетела вниз. В настоящее время Алиев будоражит информационное пространство участием в видео блогах Милевского и неоднозначными заявлениями на футбольные и нефутбольные темы.

Читайте такжеАлиев: При Семине я не позволял себе так бухать, гулять, и ходить по дискотекам
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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.02.2022 в 14:50
Водка любой талант погубит...
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