Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА: европейские клубы потеряли 4 миллиарда евро в прошлом сезоне
Клубы понесли огромные потери
Фото: The Independent
УЕФА представил новый финансовый отчет о европейском клубном футболе. Главный итог анализа – клубы недополучили 4,4 миллиарда евро прибыли. Общие потери за два года организация оценивает в 7 миллиардов евро.
Главная причина потерь: падение продаж абонементов и билетов на матчи. В целом падение выручки с матчдея, случившееся из-за проведения матчей при пустых трибунах, составило 88 процентов. Согласно исследованию, до пандемии клубы зарабатывали на билетах 16 процентов своего бюджета, сейчас же доля составляет лишь 2%.
Однако, на фоне финансовых потерь, клубы тратили до 91% своей выручки на зарплаты игроков и агентские выплаты. Это привело к увеличению общего внешнего долга клубов на 750 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
- Футзал. Евро-2022. Прогноз на матч Украина - Россия
- Скандалов гораздо больше, чем голов. Почему Селезнев никого не оставляет равнодушным
- Мбаппе не соглашался на переход в Реал
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО