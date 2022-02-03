УЕФА: европейские клубы потеряли 4 миллиарда евро в прошлом сезоне

УЕФА представил новый финансовый отчет о европейском клубном футболе. Главный итог анализа – клубы недополучили 4,4 миллиарда евро прибыли. Общие потери за два года организация оценивает в 7 миллиардов евро.

Главная причина потерь: падение продаж абонементов и билетов на матчи. В целом падение выручки с матчдея, случившееся из-за проведения матчей при пустых трибунах, составило 88 процентов. Согласно исследованию, до пандемии клубы зарабатывали на билетах 16 процентов своего бюджета, сейчас же доля составляет лишь 2%.

Однако, на фоне финансовых потерь, клубы тратили до 91% своей выручки на зарплаты игроков и агентские выплаты. Это привело к увеличению общего внешнего долга клубов на 750 миллионов евро.