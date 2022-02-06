Чеферин: В Лиге Чемпионов может появиться Финал четырех

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что в Лиге Чемпионов может появиться "Финал четырех". Это часть изменений в формате турнира, которые планируются на 2025 год. Среди поддержавших инициативу – президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

В интервью Чеферин сказал:

"Моё мнение: это будет прекрасно. Градус соревнования возрастет, интерес фанатов тоже. Ближайший сезон, когда это будет возможным – 2024/25. Сомневаюсь, что это будет возможно организовать раньше".

УЕФА уже имеет опыт проведения подобных соревнований: из-за пандемии в 2020 году в Португалии провели "Финал восьми" Лиги Чемпионов. Цель Чеферина – привлечь больше внимания к турниру, ориентиром для президента УЕФА служит американская НФЛ.