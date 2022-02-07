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Девять игроков Динамо U-19 перед матчем с Депортиво сдали положительные тесты на ковид

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Не все игроки отправились в Испанию

Девять игроков Динамо U-19 перед матчем с Депортиво сдали положительные тесты на ковид

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Юношеская команда киевского "Динамо"(U-19) отправилась на матч Юношеской Лиги УЕФА против испанского "Депортиво".

К первой официальной игре года динамовцы готовились в Турции, неподалеку от подопечных Мирчи Луческу. В составе динамовской делегации, отправившейся в Ла-Корунью, 19 футболистов.

Правда, как стало известно Meta-ratings.com, тренер украинской команды Игорь Костюк в матче против "Депортиво"не сможет рассчитывать на всех сильнейших. Девять футболистов киевской команды после сдачи тестов на коронавирус попали на карантин и были изолированы в отеле в Турции.

Добавим, что сегодня динамовцы должны прибыть в Ла-Корунью автобусом из Мадрида, куда команда из Анталии добиралась транзитом через Стамбул.

Напомним, что матч против "Депортиво"состоится в среду, 9 февраля.

Отметим, что официальный список игроков, которые отправились в Испанию, можно найти здесь.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (4)
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fato30
07.02.2022 в 19:37
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0
0
филанкрот (donetsk)
07.02.2022 в 19:16
Просто випадковість.Не пощастило
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Morphyk7 (Черновцы)
07.02.2022 в 19:29
Что значит выпадковість? Почему не прививаются и всё такое
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0
0
Morphyk7 (Черновцы)
07.02.2022 в 18:31
Они там тупые совсем? Чем они думали, чтоб перед игрой всем заразиться?
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0
-1


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