Девять игроков Динамо U-19 перед матчем с Депортиво сдали положительные тесты на ковид

Юношеская команда киевского " Динамо "(U-19) отправилась на матч Юношеской Лиги УЕФА против испанского "Депортиво".

К первой официальной игре года динамовцы готовились в Турции, неподалеку от подопечных Мирчи Луческу. В составе динамовской делегации, отправившейся в Ла-Корунью, 19 футболистов.

Правда, как стало известно Meta-ratings.com, тренер украинской команды Игорь Костюк в матче против "Депортиво"не сможет рассчитывать на всех сильнейших. Девять футболистов киевской команды после сдачи тестов на коронавирус попали на карантин и были изолированы в отеле в Турции.

Добавим, что сегодня динамовцы должны прибыть в Ла-Корунью автобусом из Мадрида, куда команда из Анталии добиралась транзитом через Стамбул.

Напомним, что матч против "Депортиво"состоится в среду, 9 февраля.