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Девять игроков Динамо U-19 перед матчем с Депортиво сдали положительные тесты на ковид
Не все игроки отправились в Испанию
fcdynamo.kiev.ua
Юношеская команда киевского "
К первой официальной игре года динамовцы готовились в Турции, неподалеку от подопечных Мирчи Луческу. В составе динамовской делегации, отправившейся в Ла-Корунью, 19 футболистов.
Правда, как стало известно Meta-ratings.com, тренер украинской команды Игорь Костюк в матче против "Депортиво"не сможет рассчитывать на всех сильнейших. Девять футболистов киевской команды после сдачи тестов на коронавирус попали на карантин и были изолированы в отеле в Турции.
Добавим, что сегодня динамовцы должны прибыть в Ла-Корунью автобусом из Мадрида, куда команда из Анталии добиралась транзитом через Стамбул.
Напомним, что матч против "Депортиво"состоится в среду, 9 февраля.
Отметим, что официальный список игроков, которые отправились в Испанию,
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