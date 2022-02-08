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Стало известно, кто будет судить матч Динамо U19 в юношеской ЛЧ

Лига Чемпионов
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Сама игра состоится в среду

Стало известно, кто будет судить матч Динамо U19 в юношеской ЛЧ

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Уже завтра, девятого февраля, юношеская команда "Динамо" сыграет свой матч плей-офф Лиги Чемпионов. В соперниках - испанский клуб "Депортиво".

Стало известно, кто обслужит данную игру. По данным официального сайта киевлян, главным в поле будет 33-летний Антонио Эмануэль Карвальо Нобре. Ранее он работал на матчах квалификации взрослой Лиги Чемпионов, а также обслуживал встречу "Мура" - "Тоттенхэм" в Лиге Конференций.

Ассистенты арбитра – Педру Рибейру, Нельсон Филипе Вилья Перейра. Четвертый арбитр – Алешандре Лопес Вилья.

Игра юношеской ЛЧ между "Депортиво" и "Динамо" состоится завтра, 9-го февраля. Начало - в 20:00.

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В статье: Динамо U-19 (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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