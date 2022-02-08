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Стало известно, кто будет судить матч Динамо U19 в юношеской ЛЧ
Сама игра состоится в среду
Фото: ФК Динамо
Уже завтра, девятого февраля, юношеская команда "Динамо" сыграет свой матч плей-офф Лиги Чемпионов. В соперниках - испанский клуб "Депортиво".
Стало известно, кто обслужит данную игру. По данным официального сайта киевлян, главным в поле будет 33-летний Антонио Эмануэль Карвальо Нобре. Ранее он работал на матчах квалификации взрослой Лиги Чемпионов, а также обслуживал встречу "Мура" - "Тоттенхэм" в Лиге Конференций.
Ассистенты арбитра – Педру Рибейру, Нельсон Филипе Вилья Перейра. Четвертый арбитр – Алешандре Лопес Вилья.
Игра юношеской ЛЧ между "Депортиво" и "Динамо" состоится завтра, 9-го февраля. Начало - в 20:00.
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