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Ведущий хавбек Реала: Месси? Если ты любишь футбол, то ты любишь и Лионеля
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Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" и сборной Бразилии Каземиро ответил на вопрос журналиста по поводу противостояния с аргентинским нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси. Напомним, в плей-офф ЛЧ "меренги" сыграют именно с парижанами.
"Невозможно скучать по Месси! Его отсутствие заметно, он многое значил для "Барселоны". Он влюбляет в себя каждого, кто видит его игру. Если вы любите футбол, то вы любите и Месси. Он входит в тройку лучших игроков в истории".
"После ухода из "Барсы", в этот переходный момент, вы можете видеть, насколько он был важен для каталонской команды. Именно поэтому он является иконой этого клуба. Он скоро снова приедет на "Бернабеу", но мы будем готовы. Я не могу остановить Месси в одиночку, партнеры обязаны мне помочь. Против "ПСЖ" будет отличный матч. Весь мир остановится, чтобы увидеть этот поединок. Все решат детали".
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