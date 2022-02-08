Ведущий хавбек Реала: Месси? Если ты любишь футбол, то ты любишь и Лионеля

Полузащитник "Реала" и сборной Бразилии Каземиро ответил на вопрос журналиста по поводу противостояния с аргентинским нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси. Напомним, в плей-офф ЛЧ "меренги" сыграют именно с парижанами.

"Невозможно скучать по Месси! Его отсутствие заметно, он многое значил для "Барселоны". Он влюбляет в себя каждого, кто видит его игру. Если вы любите футбол, то вы любите и Месси. Он входит в тройку лучших игроков в истории".