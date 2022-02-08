  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ведущий хавбек Реала: Месси? Если ты любишь футбол, то ты любишь и Лионеля
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ведущий хавбек Реала: Месси? Если ты любишь футбол, то ты любишь и Лионеля

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Согласны?

Ведущий хавбек Реала: Месси? Если ты любишь футбол, то ты любишь и Лионеля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" и сборной Бразилии Каземиро ответил на вопрос журналиста по поводу противостояния с аргентинским нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси. Напомним, в плей-офф ЛЧ "меренги" сыграют именно с парижанами.

"Невозможно скучать по Месси! Его отсутствие заметно, он многое значил для "Барселоны". Он влюбляет в себя каждого, кто видит его игру. Если вы любите футбол, то вы любите и Месси. Он входит в тройку лучших игроков в истории".

"После ухода из "Барсы", в этот переходный момент, вы можете видеть, насколько он был важен для каталонской команды. Именно поэтому он является иконой этого клуба. Он скоро снова приедет на "Бернабеу", но мы будем готовы. Я не могу остановить Месси в одиночку, партнеры обязаны мне помочь. Против "ПСЖ" будет отличный матч. Весь мир остановится, чтобы увидеть этот поединок. Все решат детали".

Читайте также"Месси – лучший игрок в мире". Почеттино – об игре Лионеля в поединке Лиги 1 против Лилля

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Реал (Мадрид) Каземиро Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
okdiario.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
08.02.2022 в 13:35
РЕАЛьно футболіст одного з грандів розуміє щось про футбол Не те що зараз чМоськи вилізуть з їх дітсатковим розумінням "Я вибрав червону машинку - всі інші какі-бякі!"
Ответить
+2
0
avatar
Antolog (Одесса)
08.02.2022 в 12:53
Что вы такое говорите товаристч Каземиро...) Где футбол, а где Месси...) Местные заднеприводные мастера спорта по вертолетам уж лучше знают, что такое хфутбол и кто там бородатый карлик...)
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...