Депортиво U19 - Динамо U19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА

В марте сборная Украины сыграет плей-офф отбора к чемпионату мира 2022, так что без борьбы на международной арене наш футбол не остался. Но что касается клубов, то во второй части сезона 2021/22 довольствоваться нужно выступлениями юношеских команд. В частности, "Динамо" (Киев) U-19 вышло из группы и получило возможность побороться за место в 1/8-й финала Юношеской лиги УЕФА. Соперник представляет топ-чемпионат, однако бояться не стоит. В группе подопечные Игоря Костюка уже показали амбиции и характер. Пора сделать следующий шаг.

Юношеская лига УЕФА. 1/16-я финала

09.02.2022. Испания. "Риасор"

Арбитр в поле – Антонио Нобре (Португалия)

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