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Депортиво U19 - Динамо U19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА
Депортиво U19 - Динамо U19: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 09.02.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Динамомания/ Автор - неизвестен
В марте сборная Украины сыграет плей-офф отбора к чемпионату мира 2022, так что без борьбы на международной арене наш футбол не остался. Но что касается клубов, то во второй части сезона 2021/22 довольствоваться нужно выступлениями юношеских команд. В частности, "Динамо" (Киев) U-19 вышло из группы и получило возможность побороться за место в 1/8-й финала Юношеской лиги УЕФА. Соперник представляет топ-чемпионат, однако бояться не стоит. В группе подопечные Игоря Костюка уже показали амбиции и характер. Пора сделать следующий шаг.
Юношеская лига УЕФА. 1/16-я финала
09.02.2022. Испания. "Риасор"
Арбитр в поле – Антонио Нобре (Португалия)
"Депортиво" U-19 (Испания) 20:00 "Динамо" U-19 (Украина)
Телетрансляция – "Динамо Киев TV", MEGOGO; текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>
Потенциальные соперники "Динамо" в Лиге чемпионов - в телеграм-канале >>>
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