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Депортиво U19 - Динамо U19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Депортиво U19 - Динамо U19: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 09.02.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Депортиво U19 - Динамо U19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА

Фото: Динамомания/ Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В марте сборная Украины сыграет плей-офф отбора к чемпионату мира 2022, так что без борьбы на международной арене наш футбол не остался. Но что касается клубов, то во второй части сезона 2021/22 довольствоваться нужно выступлениями юношеских команд. В частности, "Динамо" (Киев) U-19 вышло из группы и получило возможность побороться за место в 1/8-й финала Юношеской лиги УЕФА. Соперник представляет топ-чемпионат, однако бояться не стоит. В группе подопечные Игоря Костюка уже показали амбиции и характер. Пора сделать следующий шаг.

Юношеская лига УЕФА. 1/16-я финала
09.02.2022. Испания. "Риасор"
Арбитр в поле – Антонио Нобре (Португалия)

"Депортиво" U-19 (Испания) 20:00 "Динамо" U-19 (Украина)

Телетрансляция – "Динамо Киев TV", MEGOGO; текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Потенциальные соперники "Динамо" в Лиге чемпионов - в телеграм-канале >>>

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА
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