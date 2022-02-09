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У соперника будет поддержка. На игру Депортиво - Динамо в юношеской ЛЧ реализовано более 18 тысяч билетов

Лига Чемпионов
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Может это мотивирует и самих киевлян

У соперника будет поддержка. На игру Депортиво - Динамо в юношеской ЛЧ реализовано более 18 тысяч билетов

Фото: RC Deportivo

UA-Футбол
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Сегодня юношеская команда "Динамо" встретится с одногодками из "Депортиво" в матче Лиги Чемпионов. Игра пройдет в Испании, и соперник будет обеспечен максимальной поддержкой.

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По данным пресс-службы "Депортиво", на матч было реализовано более 18 тысяч билетов (18 902). Испанцы решили завлечь максимально возможное количество зрителей, сделав вход бесплатным для владельцев абонементов, а для остальных зрителей - по пять евро.

Сам матч, вероятно, войдет в топ-3 самых посещаемых в рамках юношеской Лиги Чемпионов. Рекорд остается за поединком между "Краснодаром" и "Реалом", когда на игру пришло 32 с половиной тысячи болельщиков.

Начало матча "Депортиво" U19 - "Динамо" U19 в 20:00.

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В статье: Динамо U-19 (Киев)
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