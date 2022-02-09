У соперника будет поддержка. На игру Депортиво - Динамо в юношеской ЛЧ реализовано более 18 тысяч билетов

Сегодня юношеская команда "Динамо" встретится с одногодками из "Депортиво" в матче Лиги Чемпионов. Игра пройдет в Испании, и соперник будет обеспечен максимальной поддержкой.

По данным пресс-службы "Депортиво", на матч было реализовано более 18 тысяч билетов (18 902). Испанцы решили завлечь максимально возможное количество зрителей, сделав вход бесплатным для владельцев абонементов, а для остальных зрителей - по пять евро.

18.902 entradas descargadas/mercadas por #Deportivistas



Asentos dispoñibles en Preferencia Superior, Preferencia Inferior e Pavillón Inferior.



Agora toca usar todas esas entradas (e máis), mañá!



???? 5€, https://t.co/xTE3C6Exmt (soci@s entrada obrigatoria e gratuita) pic.twitter.com/Zwogn5kWy8 — RC Deportivo (@RCDeportivo) February 8, 2022

Сам матч, вероятно, войдет в топ-3 самых посещаемых в рамках юношеской Лиги Чемпионов. Рекорд остается за поединком между "Краснодаром" и "Реалом", когда на игру пришло 32 с половиной тысячи болельщиков.

Начало матча "Депортиво" U19 - "Динамо" U19 в 20:00.