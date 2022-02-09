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Диалло в обойме. Депортиво - Динамо. Стартовые составы команд

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Диалло в обойме. Депортиво - Динамо. Стартовые составы команд

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня в рамках плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги чемпионов состоится поединок между испанским "Депортиво" и киевским "Динамо".

Уже известны стартовые составы команд:

Депортиво: Суарес, Диас, Родригес, Баркла, Фигероа, Норьега, Нахера, Рубен Лопес, Эрнандес, Ноэль Лопес, Мелла

Запасные: Риос, Гуэрра, Тейхо, Мендес, Гомес, Очоа, Триго

Динамо: Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Филатов, Танчак, Скрипник, Яцик, Царенко, Диалло, Попов, Близниченко

Запасные: Тугай, Еременко, Горбач, эль-Хамлиши, Кремчанин, Опанасенко, Уваров

Напомним, что матч начнется в 20:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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stiv10 (Сумы)
09.02.2022 в 19:19
где посмотреть матч, скиньте кто-нибудь ссылку на онлайн
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