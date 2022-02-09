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Диалло в обойме. Депортиво - Динамо. Стартовые составы команд
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня в рамках плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги чемпионов состоится поединок между испанским "Депортиво" и киевским "
Уже известны стартовые составы команд:
Депортиво: Суарес, Диас, Родригес, Баркла, Фигероа, Норьега, Нахера, Рубен Лопес, Эрнандес, Ноэль Лопес, Мелла
Запасные: Риос, Гуэрра, Тейхо, Мендес, Гомес, Очоа, Триго
Динамо: Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Филатов, Танчак, Скрипник, Яцик, Царенко, Диалло, Попов, Близниченко
Запасные: Тугай, Еременко, Горбач, эль-Хамлиши, Кремчанин, Опанасенко, Уваров
Напомним, что матч начнется в 20:00, а UA-Футбол проведет
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