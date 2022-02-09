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Известны все потенциальные соперники Динамо по 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Жеребьевка - 14 февраля
UEFA
В среду, 9 февраля, были сыграны заключительные матчи 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, и таким образом, определились все участники следующей стадии турнира.
Пробилось в 1/8 финала и киевское "Динамо", которое в выездном матче
Все участники стадии:
Победители групп: "Бенфика", "Зальцбург", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Реал" (чемпион), "Спортинг", "Ювентус"
Победители стыковых матчей: "Алкмаар", "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд, "Генк", "Динамо" Киев, "Жилина", "Митьюлланд", "Севилья"
Жеребьевка состоится 14 февраля в 13:00 по киевскому времени и определит турнирную сетку от 1/8 финала до финальной стадии в Ньоне.
Жребий будет слепым, посева нет, команды из одной ассоциации по разным парам не разводятся.
Единственное ограничение 1/8 финала - в одну пару не могут попасть команды, которые соперничали на групповом этапе.
Таким образом, киевланам может попастся любая из 15 представленных команд, кроме "Бенфики".
Команда, шар с названием которой достанут из чаши первым, играет дома. Стадии состоят из одного матча.
Календарь
1/8 финала: 1/2 марта
1/4 финала: 15/16 марта
1/2 финала: 22 апреля, Ньон
Финал: 25 апреля, Ньон
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