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Известны все потенциальные соперники Динамо по 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
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Жеребьевка - 14 февраля

Известны все потенциальные соперники Динамо по 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

UEFA

Новина українською

В среду, 9 февраля, были сыграны заключительные матчи 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, и таким образом, определились все участники следующей стадии турнира.

Пробилось в 1/8 финала и киевское "Динамо", которое в выездном матче в серии пенальти одолело "Депортиво" (2:2, 3:2 пен.).

Все участники стадии:

Победители групп: "Бенфика", "Зальцбург", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Реал" (чемпион), "Спортинг", "Ювентус"

Победители стыковых матчей: "Алкмаар", "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд, "Генк", "Динамо" Киев, "Жилина", "Митьюлланд", "Севилья"

Жеребьевка состоится 14 февраля в 13:00 по киевскому времени и определит турнирную сетку от 1/8 финала до финальной стадии в Ньоне.

Жребий будет слепым, посева нет, команды из одной ассоциации по разным парам не разводятся.

Единственное ограничение 1/8 финала - в одну пару не могут попасть команды, которые соперничали на групповом этапе.

Таким образом, киевланам может попастся любая из 15 представленных команд, кроме "Бенфики".

Команда, шар с названием которой достанут из чаши первым, играет дома. Стадии состоят из одного матча.

Календарь

1/8 финала: 1/2 марта

1/4 финала: 15/16 марта

1/2 финала: 22 апреля, Ньон

Финал: 25 апреля, Ньон

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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SAlex76 (Суми)
09.02.2022 в 22:43
Алё, с Бенфикой в группе играли...
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