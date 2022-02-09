Суркис - после победы над Депортиво: Я всегда говорил, что у нас есть хорошая молодежь

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире Megogo поделился мыслями о победе юношеской команды киевлян над "Депортиво" в серии пенальти (2:2, 3:2 пен) .

– Я еще не отошел от этого матча, потому что переживал не меньше, чем когда играет первая команда. Я ребят поздравляю, тренерский штаб – молодцы. Впервые они играли на заполненном стадионе, 20 тысяч зрителей, кроме того зимняя пауза, перерыв.

Они продемонстрировали сегодня все, что могли, отдали все силы. Я всегда говорил, что у нас есть хорошая молодежь, которая может заиграть на самом высоком уровне. Эти победы придают уверенности тому, что мы делаем, воспитывая нашу молодежь.

- Вратарь Игнатенко ошибся в первом тайме, но потом серия пенальти. Как вы ее переживали?

– Мне было не очень просто смотреть, потому что пенальти – это лотерея. Он молодец, в этом возрасте справился со своими эмоциями. Потому что в таком возрасте пропустить такой нелепый мяч – можно расстроиться, потерять концентрацию, но он собрался, молодец. Выручил и команду, и сам себя. Он один из героев, которые выходили сегодня на футбольное поле.