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Невакцинированные игроки Челси пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Строгие французы

Невакцинированные игроки Челси пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Те игроки лондонского "Челси", которые не прошли полный курс вакцинации, не смогут выйти на поле в ответном матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лилля". Новые медицинские протоколы во Франции не позволяют въезжать в страну тем спортсменам, у которых нет сертификатов.

Сообщается, что "синие" хотели перенести матч на нейтральный стадион, но здесь уже вмешивается УЕФА – обновленный регламент не позволяет этого сделать.

Напомним, первый матч противостояния, "Челси" – "Лилль", состоится в Лондоне 22 февраля. Ответный поединок пройдет 16 марта во Франции.

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Лилль коронавирус
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Источник:
BBC

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