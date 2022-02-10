Невакцинированные игроки Челси пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Те игроки лондонского "Челси", которые не прошли полный курс вакцинации, не смогут выйти на поле в ответном матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лилля". Новые медицинские протоколы во Франции не позволяют въезжать в страну тем спортсменам, у которых нет сертификатов.

Сообщается, что "синие" хотели перенести матч на нейтральный стадион, но здесь уже вмешивается УЕФА – обновленный регламент не позволяет этого сделать.

Напомним, первый матч противостояния, "Челси" – "Лилль", состоится в Лондоне 22 февраля. Ответный поединок пройдет 16 марта во Франции.