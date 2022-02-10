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Невакцинированные игроки Челси пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Строгие французы
Getty Images / Global Images Ukraine
Те игроки лондонского "Челси", которые не прошли полный курс вакцинации, не смогут выйти на поле в ответном матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лилля". Новые медицинские протоколы во Франции не позволяют въезжать в страну тем спортсменам, у которых нет сертификатов.
Сообщается, что "синие" хотели перенести матч на нейтральный стадион, но здесь уже вмешивается УЕФА – обновленный регламент не позволяет этого сделать.
Напомним, первый матч противостояния, "Челси" – "Лилль", состоится в Лондоне 22 февраля. Ответный поединок пройдет 16 марта во Франции.
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