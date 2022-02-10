Лига чемпионов получит 15 миллиардов евро от ТВ-прав

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи рассказал, что телевизионное и маркетинговое соглашение на 15 миллиардов евро для Лиги чемпионов станет "новым рассветом", об этом пишет The Times 9 февраля.

По мнению президента "ПСЖ", контракт с 2024 по 2027 год со стоимостю 15 миллиардов евро сможет сдвинуть с места власти клубов.

Напомним, новый формат Лиги чемпионов запустят в 2024 году. Групповой этап пройдет по швейцарской системе. Количество участников вырастет с 32 до 36.